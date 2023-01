Βράδυ Κυριακής και το ραδιόφωνο σταθερά στον Nova FM . Τίτλος εκπομπής, ένα θρυλικό single του 1985 και μια φωνή «απαιτεί» να σηκωθείς από τον καναπέ και να ξεχάσεις πως ξημερώνει Δευτέρα, να ξεχάσεις την Κυριακάτικη θλίψη. Pop, Rock, New Wave, Disco, Funk και η φωνή «απαιτεί» να παρτάρεις έστω και μόνος … και τα καταφέρνει. Η φωνή ξέρει από μπάντες, μουσικές και την ιστορία των καλλιτεχνών, αλλά κάτι μοιάζει ασυνήθιστο . Η απορία λύνεται με ένα τηλεφώνημα.

Πίσω από τα μικρόφωνα είναι ένα παιδί, μια μαθήτρια λυκείου, μόλις 16 ετών, η νεαρότερη ντι-τζέϊ της χώρας, με δική της εκπομπή σε ένα ιστορικό ραδιόφωνο , σε επαγγελματικό στούντιο, με χιλιάδες ακροατές. Είναι η Ελλη Στραγαλινού και καταφέρνει με έναν τρόπο που μόνο η ίδια μπορεί να μας εξηγήσει , πως ένα παιδί γεμίζει τις μπαταρίες μας , σε έναν κόσμο γεμάτο προβλήματα.

Η Έλλη που επιλέγει μουσική των 70s και των 80s , γνωρίζει την ιστορία από τα μεγαθήρια που ακούγονται από τα decks και αξιώνει την ευλάβεια των μουσικόφιλων σε μια εποχή με καλλιτέχνες και γκρουπ που άφησαν ιστορία.

-Έλλη είσαι παράξενη περίπτωση. Πιθανώς να είσαι η πιο νεαρή μουσική παραγωγός και ντι-τζέι της πόλης και ίσως της χώρας. Πως δέθηκες με το ραδιόφωνο όταν όλα, μα όλα τα παιδιά της ηλικίας σου, είναι δεμένα με τα ακουστικά τους για να ακουν poadcast στον κόσμο του διαδικτύου.

Μεγάλωσα σ’ ένα σπίτι γεμάτο δίσκους, μουσική non stop και μουσικά όργανα. Ο πατέρας μου, παράλληλα με την δουλειά του, είναι επίσης μουσικός παραγωγός, συλλέκτης δίσκων, deejay, παίζει σε μπάντες. Όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μπορούσα να ξεφύγω. Από τα επτά μου, όποτε δεν είχα σχολείο, με έπαιρνε στην εκπομπή του, το Underground City στον Nova FM 106, και μαζί επιλέγαμε και παρουσιάζαμε τα κομμάτια. Αυτό με τον καιρό εξελίχθηκε σε πηγαίο ενδιαφέρον για τη μουσική και σε αγάπη για το ραδιόφωνο. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν ακούω κι εγώ τα podcast μου ή λίστες από το spotify.

-Τι ήταν εκείνο που σε ιντριγκάρισε για να ξεκινήσεις ραδιοφωνική εκπομπή και πως ξεκίνησε αυτό το ταξίδι στη μουσική;

Έγινε χωρίς να το πολυκαταλάβω. Από special guest, πέρασα απλά μπροστά από το μικρόφωνο. Μου έκανε την πρόταση ο κ. Γιώργο Κοτσμανίδης, την αποδέχτηκα και ξεκίνησα από το Μάιο του 2022 το Into the Groove. Έμαθα να χειρίζομαι την κονσόλα, το μικρόφωνο, τα μηχανήματα και όλα τα άλλα ήρθαν από μόνα τους. Νομίζω πως το σκεπτικό των ανθρώπων του Nova είναι να ανοιχτεί το ραδιόφωνο και στον κόσμο της δικής μου ηλικίας. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί φίλοι, μικροί και μεγάλοι, με ενθάρρυναν.

-Κυριακή, Into The Groove στις 8 το βράδυ, στον Nova. Τι αφήνει πίσω εκείνη την ώρα ένα παιδί για να μας παρουσιάσει ένα μουσικό ημερολόγιο με τραγούδια που έγραψαν ιστορία;

Αφήνει πίσω του τη ρουτίνα και το άγχος της μελέτης – που φροντίζει να έχει ολοκληρώσει έγκαιρα – και κάνει κάτι που του αρέσει πολύ, ώστε να πετυχαίνει μια ισορροπία ανάμεσα στα πρέπει και στα θέλω. Το ραδιόφωνο είναι μαγικό μέσο!

-Η διάρκεια “ζωής” ενός κομματιού μειώνεται αισθητά με την πάροδο του χρόνου σε σύγκριση με το παρελθόν. Εσύ επιλέγεις μουσικές με βαριά κληρονομιά και τραγούδια που έχουν συγκινήσει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Pop, Rock, New Wave, Disco, Funk… Ποιο είδος σε αφορά περισσότερο και πως κόλλησες στο ‘70 και το ‘80.

Το Into the Groove είναι μια μουσική αναδρομή που ξεκινάει από τη ντίσκο, εστιάζει κυρίως στα 80’ς, αλλά συχνά συνεχίζει και ως τις μέρες μας. Τα 80’s με αφορούν περισσότερο, διότι είναι μια εποχή χαρούμενη, με υπέροχη ποικιλία σε μουσικές, καλλιτέχνες και γκρουπ που άφησαν ιστορία, φοβερές ταινίες, πάρτι, χορό, μια εποχή που άφησε το στίγμα της μέχρι τις μέρες μας. Όταν ακούω ιστορίες από τον κύκλο των μεγαλύτερων που έχουν ζήσει ως teenagers στα 80’ς, καταλαβαίνω ότι πέρασαν απίθανες μέρες και νύχτες με σούπερ soundtrack.

-Οι φίλες και οι φίλοι σου τι λένε γι’ αυτό;

Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή δεν πολυκαταλάβαιναν τι τους έλεγα. Παραξενεύονταν και με κοιτούσαν απορημένοι. Από την στιγμή όμως που πάτησαν το on του ραδιοφώνου τους και άκουσαν τις μουσικές αυτές από μια συνομήλική τους, ενθουσιάστηκαν και το ενδιαφέρον τους πλέον ολοένα και μεγαλώνει. Η γενιά μου, όντως δεν γνωρίζει το ραδιόφωνο ως μέσο, αλλά ούτε και τα 80’s. Αυτό προσπαθώ να το γεφυρώσω με το Into the Groove. Άλλωστε πολλές φορές έχω κι εγώ guests φίλους και φίλες στην εκπομπή μου, και βλέπουν ότι και ωραίο είναι και εύκολο το να επιλέγεις και να μοιράζεσαι μουσική και συναισθήματα.

Χρησιμοποιείς το youtube; Ανεβάζεις μουσικές;

Φυσικά και το χρησιμοποιώ. Δεν έχω όμως δικό μου κανάλι. Η εκπομπή έχει διεύθυνση στο Instagram.

-Εχεις γράψει ποτέ μουσική ;

Παίζω πιάνο από τα τέσσερά μου, αλλά όχι ακόμα. Για την ώρα μαθαίνω, ακούω και απολαμβάνω τη μουσική των άλλων.

-Θα έπαιζες trap;

Η φιλοσοφία της εκπομπής είναι άλλη, επομένως όχι. Επίσης, δεν είναι ένα είδος που με συγκινεί – και, ευτυχώς, δεν είμαι η μόνη από τα παιδιά της ηλικίας μου. Όμως, ποτέ να μη λέμε ποτέ, έτσι δεν είναι;

-Το σύμπαν των decks είναι ανταγωνιστικό. Σε ενδιαφέρει να συνεχίσεις σταθερά την μουσική πορεία;

Μέχρι πρόσφατα έπαιζα με τα μηχανήματα του πατέρα μου στο σπίτι. Σ’ ένα πρόσφατο πάρτι που διοργάνωσε ο Νova, στο Café Society, έπαιξα για πρώτη φορά μπροστά σε κόσμο. Ήταν φανταστικά. Κατάλαβα τι σημαίνει αλληλεπίδραση και ξεφάντωμα. Ήρθαν οι φίλοι και οι φίλες μου και όλος ο κόσμος χόρευε. Όσο μου το επιτρέπουν οι σχολικές μου υποχρεώσεις, θα το ξανακάνω στο Café Society. Προηγούνται τα μαθήματα, πηγαίνω στην πρώτη λυκείου, αλλά νομίζω ότι παράλληλα η μουσική σε όλες της τις πτυχές θα συνοδεύει την πορεία μου.

-Έλλη, τι άλλο σε ενδιαφέρει πολύ εκτός από την μουσική;

Πρωταρχικός μου στόχος είναι να περάσω στο Πανεπιστήμιο, στη σχολή που επιθυμώ. Γι’ αυτόν το στόχο προετοιμάζομαι από τώρα. Όσο γίνεται χωρίς να αγχώνομαι. Συγχρόνως, προσπαθώ να κάνω πράγματα που μου αρέσουν, με αποσυμπιέζουν και ταιριάζουν στην ηλικία μου. Παίζω τένις, πηγαίνω στο γυμναστήριο, βγαίνω βόλτες με την παρέα μου, κάνω ποδήλατο, διαβάζω βιβλία, βλέπω σειρές στο Netflix, ενημερώνομαι για το τι συμβαίνει στον κόσμο… και συλλέγω 45άρια δισκάκια από τα ’80ς. Ουπς, πάλι στη μουσική καταλήξαμε!

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ-gegonota.news