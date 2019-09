Η λίμνη Πλαστήρα βάζει το φθινοπωρινό της φόρεμα και μας καλεί για τα πιο παραμυθένια weekends

Για μικρά και μεγάλα παιδιά η Λίμνη έχει τις κατάλληλες outdoor απαντήσεις: υδροποδήλατο για όλη την οικογένεια, τοξοβολία για μικρούς και μεγάλους, κανό/καγιάκ για εναλλακτικές ξεναγήσεις στο τοπίο της με πέρασμα από το νησάκι του Νεοχωρίου ή την Ακτή Λαμπερού, ποδήλατο βουνού στον παραλίμνιο χωματόδρομο 4 χιλιομέτρων, πεζοπορίες σε φαράγγια και δάση, ιππασία για πιτσιρίκια και «βρουμ –βρουμ» με endurο ή motocross σε δύσβατα ορεινά μονοπάτια και παρθένα τοπία των Αγραφιώτικων βουνών.

Οι εταιρεία Tavropos αναλαμβάνει να σας μυήσει σε outdoor δραστηριότητες , όπως και η Trekking (ποδηλασία, κανό/καγιάκ) ενώ στη Φάρμα Ζαμπέτα διαθέτει αλογάκια για ιππασία. Αν είστε φαν της πεζοπορίας και των μονοπατιών απευθυνθείτε στον Ορειβατικό Σύλλογο Καρδίτσας.

