Ίσως ο γιατρός σας να σας έχει πει ότι έχετε υψηλή χοληστερόλη, ή ίσως γνωρίζετε ότι διατρέχετε υψηλότερο κίνδυνο, επομένως προσπαθείτε να παρακολουθείτε τα επίπεδά σας.

Όποιος κι αν είναι ο λόγος, πιθανότατα προσπαθείτε να μάθετε ό,τι μπορείτε για τις αλλαγές στον τρόπο ζωής που μπορούν να βοηθήσουν στην μείωση της χοληστερόλης.

Αν και πράγματα όπως η τακτική άσκηση, η φαρμακευτική αγωγή και ο περιορισμός της κατανάλωσης αλκοόλ μπορούν να βοηθήσουν, η διατροφή σας παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο. Με το κρύο του χειμώνα να είναι εδώ, μπορείτε να επιλέξετε προσεκτικά μερικά ζεστά φαγητά, όπως σούπες, που θα σας βοηθήσουν να πετύχετε τους στόχους σας για την χοληστερόλη.

Σούπα φακές είναι κορυφαία επιλογή για μείωση της χοληστερόλης

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τη διατροφολόγο Lauren Manaker, συγγραφέα του βιβλίου The First Time Mom’s Pregnancy Cookbook and Fueling Male Fertility, μια από τις καλύτερες σούπες για να μειώσετε την χοληστερόλη είναι οι φακές.

Σπιτικές σούπες και όχι από κονσέρβες

Πολλοί επιλέγουν έτοιμες σούπες από κονσέρβες, επειδή είναι και προσιτές και εύκολο να παρασκευαστούν. Ωστόσο, πολλές από αυτές τις κονσερβοποιημένες επιλογές είναι γεμάτες νάτριο (αλάτι). Εξαιτίας αυτού, η Manaker προτείνει να φτιάξετε μόνοι σας ένα μπολ με φακές:

“Η παρασκευή αυτής της σπιτικής σούπας επιτρέπει να ελέγχετε την ποσότητα νατρίου. Οι φακές είναι πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά για την υγεία της καρδιάς, όπως το κάλιο και οι φυτικές ίνες. Επομένως η κατανάλωσή τους μπορεί να βοηθήσει στην προσπάθεια για μείωση των επιπέδων χοληστερόλης”.

Αποφύγετε τα επεξεργασμένα κρέατα

Ένα άλλο πλεονέκτημα της παρασκευής μιας σπιτικής σούπας φακές είναι ότι μπορείτε να ελέγξετε τα συγκεκριμένα υλικά με τα οποία μαγειρεύετε.

“Η σούπα φακές πρέπει να μην περιέχει εξαιρετικά επεξεργασμένα κρέατα (όπως λουκάνικα). Καλύτερα να βάλετε ποικιλία λαχανικών όπως καρότα και λάχανο για ακόμη περισσότερα θρεπτικά συστατικά”, λέει η Manaker.

Σύμφωνα με μια μελέτη στο περιοδικό Current Atherosclerosis Reports, τα επεξεργασμένα κρέατα μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τα επίπεδα χοληστερόλης και τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Επομένως, εάν προσπαθείτε να διατηρήσετε τα επίπεδα χοληστερόλης σας χαμηλά, ίσως είναι καλή ιδέα να κρατάτε τη σούπα σας γεμάτη λαχανικά και να αποφεύγετε το επεξεργασμένο κρέας όταν είναι δυνατόν.

ΠΗΓΗ: iatropedia.gr

πηγή :https://www.giatros-in.gr/2021/12/11/kalyteri-soypa-tin-meiosi-tis-cholisterolis-symfona-diatrofologo/