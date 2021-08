Το φιλί ανάμεσα στους ανθρώπους, με την ρομαντική και ερωτική του εκδοχή όπως τη γνωρίζουμε, δεν είναι όσο οικουμενικό ή δεδομένο πιστεύουμε, αφού σε λιγότερες από τις μισές κοινωνίες παγκοσμίως, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα χείλη τους για να φιληθούν.

Αν εξετάσουμε λοιπόν τα πράγματα με βάση τους απόλυτους αριθμούς, τι είναι αυτό που κάνει αυτήν την πράξη τόσο σημαντική;

Οι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι ξεκίνησαν να φιλιούνται είναι κατά τον Jankowiak δύο και έχουν και οι δύο να κάνουν με το «αντανακλαστική» τάση για επαφή με τα χείλη, που έχουμε από τη βρεφική ηλικία. Ο ένας αφορά στη σύνδεση της επαφής των χειλιών με το στήθος της μητέρας κατά τον θηλασμό, ένα ένστικτο έμφυτο σε όλους, ενώ σύμφωνα με την άλλη εκδοχή, το φιλί στα χείλη ξεκίνησε από τη συνήθεια των αρχαίων προγόνων μας, να μασούν την τροφή και να τη δίνουν στα παιδιά τους απευθείας στο στόμα. Αυτό είναι κάτι, που βλέπουμε ακόμη στους κοντινούς «συγγενείς» μας, τους χιμπαντζήδες, αλλά και σε άλλα είδη πιθήκων.

«Το κλειδί ωστόσο, στο γιατί οι άνθρωποι φιλιούνται ή όχι, είναι το ότι ο ερωτισμός μπορεί να εκφραστεί με και συναντάται σε πολλούς άλλους τρόπους και συνήθειες», λέει ο Jankowiak.