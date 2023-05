Με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζουμε το νέο βιβλίο των ΜΩΒ εκδόσεων το οποίο αποτελεί μία κλασική πραγματεία για τις ιστορικές ταινίες και για τον ρόλο τους στην αναπαράσταση του παρελθόντος. Ο συγγραφέας τεκμηριώνει τη θέση πως εάν αφήσουμε τις ιστορικές ταινίες έξω από τη συζήτηση για τις νοηματοδοτήσεις του παρελθόντος, είναι σαν να αγνοούμε ένα από τα πιο σημαντικά μέσα για τις προσλήψεις των ιστορικών γεγονότων.

Η Ιστορία στον Κινηματογράφο / Ο Κινηματογράφος στην Ιστορία

Συγγραφέας: Robert A. Rosenstone

Επιστημονική επιμέλεια – Εισαγωγή: Χρήστος Δερμεντζόπουλος

Μετάφραση: Μάριος Αθανασιάδης-Ντόνας

Το βιβλίο εξετάζει ποιες εικόνες μεταφέρουν στο παρόν οι κινηματογραφικές ταινίες για το χθες και πώς ακριβώς τις μεταφέρουν, αναλύοντας εμβληματικές ταινίες όπως Η Λίστα του Σίντλερ του Στίβεν Σπίλμπεργκ, Ο Οκτώβρης του Σεργκέι Αϊζενστάιν και Οι Κόκκινοι του Γουόρεν Μπίτι καθώς και ταινίες πρόσφατης ιστορίας όπως η Selma για τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και Το παιχνίδι της μίμησης για τον Άλαν Τούρινγκ που αποκωδικοποίησε τη συσκευή Enigma.

Η Ιστορία στον Κινηματογράφο / Ο Κινηματογράφος στην Ιστορία αποτιμά τις δραματικές ιστορικές ταινίες ως θεμιτό τρόπο να ανασυγκροτούμε το παρελθόν· αναδεικνύει την ανάγκη να μάθουμε πώς να διαβάζουμε και πώς να κατανοούμε αυτόν τον νέο οπτικό κόσμο· απευθύνεται σε όλους όσους αγαπούν τον κινηματογράφο και θέλουν να εξοικειωθούν και να διερευνήσουν τη στενή σχέση ιστορίας, κοινωνικών επιστημών και κινηματογραφικού μέσου· αφορά άμεσα τους σπουδαστές των κινηματογραφικών τμημάτων και των τμημάτων δημόσιας ιστορίας επειδή μελετά τις συμβάσεις και τους κώδικες με τους οποίους οι ταινίες ιστορικού περιεχομένου εξιστορούν το παρελθόν, υποδεικνύοντας τους τρόπους για μία γόνιμη ανάλυσή τους. Επιπλέον, περιέχει πρόλογο του συγγραφέα αποκλειστικά για την ελληνική έκδοση, επίμετρο του Θανάση Βασιλείου και πλήρη ενημερωμένο οδηγό για περαιτέρω μελέτη.

Ο Robert Α. Rosenstone είναι επίτιμος καθηγητής Ιστορίας στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Η βραβευμένη βιογραφία του για τον Τζον Ριντ Romantic Revolutionary (1975) αξιοποιήθηκε ως βάση για το βραβευμένο με πολλά Όσκαρ έργο του Γουόρεν Μπίτι Οι Κόκκινοι, στο οποίο ο Rosenstone εκτέλεσε χρέη ιστορικού συμβούλου. Ανάμεσα στις δημοσιεύσεις του ξεχωρίζουν: Visions of the Past: The Challenge of Film to Our Idea of History (1995), Crusade of the Left: The Lincoln Battalion in the Spanish Civil War (1969) και Mirror in the Shrine: American Encounters with Japan (1988). Επιμελήθηκε επίσης την έκδοση των: Revisioning History: Film and the Construction of a New Past (1995) και Experiments in Rethinking History (2004). Είναι, τέλος, διευθυντής του περιοδικού Rethinking History: The Journal of Theory and Practice.

Σχήμα: 17×24 Σελίδες: 280 Εξώφυλλο: Μαλακό Βάρος: 600 gr.

Έκδοση: Μάιος 2023 Τιμή: 24,90 € ISBN: 978-618-85455-6-4