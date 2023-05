Τώρα που ο καιρός είναι λίγο πιο κρύος, η αλήθεια είναι ότι έχουμε αφήσει πίσω μας τα φορέματα και τις mini φούστες μας. Γιατί νιώθουμε πιο βολικά και ζεστά με ένα παντελόνι, είτε είναι τζιν είτε είναι φόρμα, ειδικά όταν θέλεις να πας το πρωί για μάθημα. Αλλά έχω να σου πω ότι υπάρχει τρόπος να κάνεις και εσύ ένα άνετο και ζεστό look με τη φούστα σου. Και η έμπνευση έρχεται από την Ιφιγένεια Τζόλα, την αγαπημένη ηθοποιό από τη Γη της Ελιάς, που μας έχει εντυπωσιάσει με το στυλ της.

Mini φούστα + layering πάνε μαζί.

Η Ιφιγένεια έκανε ένα look που αξίζει να αντιγράψεις και εσύ, γιατί έχεις όλα τα items ήδη στη ντουλάπα σου. Ξεκινάμε με την αγαπημένη σου mini φούστα και ένα ελαφρύ καλσόν σε μαύρο με μικρό πουά. Από πάνω μπορείς να φορέσεις ένα μαύρο ζιβάγκο και πάνω από αυτό ένα πουλόβερ σε oversized γραμμή και neutral, ουδέτερη απόχρωση. Η Ιφιγένεια το πήγε ένα βήμα παραπέρα και έριξε και ένα ασορτί χρωματικά shacket στους ώμους της. Εκτός από καλσόν φόρεσε και καλτσάκια αλλά και τα αγπημένα της Converse sneakers, ολοκληρώνοντας την εμφάνιση με μία μικρή, μαύρη shoulder bag.

Αυτό είναι το look που θέλεις να αντιγράψεις αμέσως το επόμενο Σαββατοκύριακο που θα έρθει για να βγεις με το αγόρι σου ή την παρέα σου και να απολαύσεις τη βόλτα οσυ με ένα outfit που είναι super stylish και ταυτόχρονα ζεστό και πρακτικό. Go for it και θα είσαι η πιο εντυπωσιακή παρουσία της παρέας.