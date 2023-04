Μας φτιάχνουν τη μέρα με τη φρεσκάδα, την καλή τους διάθεση και τα θετικά vibes που στέλνουν καθημερινά. Η Φράνσις Νικολάου και Κωνσταντίνα Χανή, υπεύθυνες του καταστήματος NOIZE boutique (Ιουλιέτας Αδάμ 6) έχουν επιλέξει έναν πολύ ξεχωριστό τρόπο για να διαφημίζουν τις μοδάτες επιλογές του καταστήματος. Με τα video που ανεβάζουν καθημερινά μας ενημερώνουν για τις τάσεις, τα χρώματα και τα σχέδια που είναι στη μόδα.

Τα video τους σε fb και Instagram έχουν γίνει viral και μετρούν χιλιάδες προβολές.

Κορίτσια keep going. You’re the best.