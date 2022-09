Με ουσιαστικές συζητήσεις και πολύ σημαντικά στοιχεία που κατατίθενται από τους ομιλητές και τις ομιλήτριες, ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής 23 Σεπτεμβρίου 2022 στα Τρίκαλα το 2ο ARTience Συνέδριο για τη Φωνή.

Το πρωτότυπο αυτό συνέδριο πραγματοποιείται στο Μουσείο Τσιτσάνη και στη διάρκειά των εργασιών του οι ομιλητές/τριες προσεγγίζουν το θέμα της φωνής ως εργαλείου. Η φωνή, εξάλλου, σχετίζεται με πλήθος επαγγελματιών: φωνίατροι, λογοθεραπευτές, ηθοποιοί, τραγουδιστές, καθηγητές φωνητικής, εκπαιδευτικοί, δικηγόροι, ψάλτες είναι ορισμένες από τις κατηγορίες των επαγγελματιών που χρησιμοποιούν τη φωνή ως μέσο για την εργασία τους. Τη σημαντικότητα του συνεδρίου ανέδειξαν στους χαιρετισμούς τους, ο αντιδήμαρχος του Δήμου Τρικκαίων Μιχάλης Λάππας και ο εντεταλμένος σύμβουλος της Περιφέρειας Θεσσαλίας Ντίνος Μπάρδας, ενώ παρέστη και η τ. αντιδήμαρχος, Εφη Λεβέντη.

Ακολούθησε η πρώτη συνεδρία με συντονιστή τον δρ. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος (Χειρουργός ΩΡΛ, Φωνίατρος, Διδάκτωρ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης) και θέμα “Αναπνοή”. Ομιλήτριες ήταν οι κ. Κατερίνα Βρανά (Stand up Κωμικός), Σοφία Γεωργίου (Φυσικοθεραπεύτρια φωνής, Εργοφυσιολόγος, Cert. Acupuncturist), Χαρούλα Γκλαβοπούλου (Λυρική τραγουδίστρια/ Καθηγήτρια Μονωδίας), Ελισάβετ Παπαδοπούλου (Λογοθεραπεύτρια – Ειδική Φωνοθεραπεύτρια).

Tο θεωρητικό μέρος με θέμα: «Φωνή: Συμφωνίες & Διαφωνίες» συνεχίζεται το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου στο Μουσείο Τσιτσάνη με τη μορφή στρογγυλών τραπεζών, στη διάρκεια των οποίων εισηγητές επιστήμονες και καλλιτέχνες της φωνής θα ανταλλάξουν και θα συνθέσουν τις απόψεις τους για τα βασικά ζητήματα της ανθρώπινης φωνής. Οι δύο πρώτες μέρες του Συνεδρίου μεταδίδονται και διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας του Μουσείου Τσιτσάνη.

Την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου, στο Πνευματικό Κέντρο ΙΜ Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλη, θα πραγματοποιηθεί το πρωτοποριακό ARTience Innovative Demo Masterclass in Vocal Science: ένα πολυδιάστατο διεπιστημονικό εργαστήριο για όλες τις κατηγορίες της επαγγελματικής φωνής (κλασικούς και σύγχρονους τραγουδιστές, ηθοποιούς, ψάλτες, εκπαιδευτικούς, καθώς και χορωδούς), με την ευγενική χορηγία της GeloRevoice by Getremed LTD.

Το συνέδριο διοργανώνει η εταιρεία PhonoQuest, που εξειδικεύεται στη διεπιστημονική προσέγγιση ζητημάτων της ανθρώπινης φωνής, με την καθοδήγηση της διεπιστημονικής ομάδας φωνής, Voice Mentoring και τη συνεργασία του Δήμου Τρικκαίων, του Μουσείου Τσιτσάνη και της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Τρικάλων.

