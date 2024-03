Τον Αύγουστο του 2023, η συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στο Λος Άντζελες έδωσε στους επιστήμονες κάτι περισσότερο από απλή μουσική για να προβληματιστούν.

Περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι παρακολούθησαν αυτή τη συναυλία στο SoFi Stadium στο Λος Άντζελες. Αυτό που τράβηξε την προσοχή των ερευνητών ήταν μια «σεισμική δραστηριότητα» ή αλλιώς «αρμονικές δονήσεις».

Προηγουμένως, οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι ο ρυθμός μπορούσε να προκαλέσει αρμονικές δονήσεις. Ωστόσο, στην περίπτωση των δυο συναυλιών της Σουίφτ, οι σεισμοί προκλήθηκαν από τους οπαδούς που χόρευαν κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Η μελέτη, με επικεφαλής την Γκαμπριέλ Τεπ από το Caltech, έδειξε ότι οι σεισμικές δονήσεις προκλήθηκαν από την κίνηση του πλήθους και όχι από την ίδια τη μουσική.

Οι ερευνητές εντόπισαν διακριτά σεισμικά σήματα που αντιστοιχούσαν σε κάθε τραγούδι χρησιμοποιώντας φασματογραφήματα. Διαπίστωσαν ότι κάθε τραγούδι της Σουίφτ είχε το δικό του ξεχωριστό σήμα δονήσεων, με το «Shake It Off» να έχει το υψηλότερο.