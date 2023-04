Σενάρια τρόμου για θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 50 βαθμούς Κελσίου και θα ισοπεδωθούν τα πάντα στη χώρα μας εξετάζουν οι ειδικοί ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής.

Η χώρα μας βρίσκεται στην «κόκκινη ζώνη» της κλιματικής αλλαγής καθώς ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός έχει επισημάνει εδώ και καιρό τα όσα δραματικά θα ακολουθήσουν αν δεν προσπαθήσουμε να αλλάξουμε κάτι ενώ παράλληλα φουντώνουν τα σενάρια με την Ελλάδα να αντιμετωπίζει στο μέλλον συνθήκες Αφρικής.

Αφορμή για τα σενάρια καύσωνα που βρίσκονται προ των πυλών για τη χώρα μας στάθηκε μία συνέντευξη του Ευθύμιου Λέκκα, καθηγητή Γεωλογίας και Διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Συγκεκριμένα ο καθηγητής την Τετάρτη 26/4, μίλησε στην πρωινή εκπομπής του MEGA για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2023.

«Θα έχουμε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από ό,τι είχαμε μέχρι σήμερα τα καλοκαίρια αλλά θα έχουμε και πιο έντονα φαινόμενα και πιο μεγάλα φαινόμενα σε διάρκεια από την ξηρασία», αναφέρει ο Ευθύμης Λέκκας, καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας.

Σύμφωνα με την έρευνα της εφημερίδας «Τα ΝΕΑ», τα τελευταία 30 χρόνια παρατηρείται μεγάλη άνοδος της θερμοκρασίας στην Ελλάδα, με τη μέση τιμή σε αρκετά σημεία της χώρας να έχει αυξηθεί ακόμη και κατά 1,3 βαθμούς.

«Είμαστε στην ευθεία για την καταστροφή, τρέχουμε με 900 χλμ/ώρα απέναντι σε ένα τοίχο με τον οποίο τις προσεχείς δεκαετίες, θα συγκρουστούμε», λέει περιγράφοντας το μέλλον με… γλαφυρότητα ο Χρήστος Ζερεφός, ομότιμος καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαιρας στο ΑΠΘ.

«Ελπίζουμε να έχουμε ένα ήπιο καλοκαίρι, παρόλο που σταδιακά τα επόμενα χρόνια θα περιμένουμε όλο και πιο συχνούς καύσωνες και υψηλότερες θερμοκρασίες. Δε θα συμβαίνει όμως αυτό σε όλα τα καλοκαίρια και δε θα δούμε άμεσα στην χώρα μας 50 βαθμούς», λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος – ερευνητής.

Αντίθετη άποψη φαίνεται να έχει ο κ. Ζερεφός, που, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, δεν απέκλεισε θερμοκρασίες 45 βαθμών Κελσίου.

«Μπορεί να μην δούμε 50άρια, αλλά 45άρια για μέρες μπορεί να δούμε. Το φαινόμενο θα το έχουμε πιο συχνά και μπορεί να διαρκεί και περισσότερο» υπογράμμισε.

Λαγουβάρδος στο Newsbomb.gr: «Θα έχουμε θερμό καλοκαίρι σε όλη την Ευρώπη»

Ο μετεωρολόγος και διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος μιλώντας στο Newsbomb.gr, θεωρεί πως μια θερμοκρασία 50°C στην Αθήνα, δεν είναι πολύ πιθανό να καταγραφεί στο άμεσο μέλλον.

«Δεν γνωρίζουμε πώς θα κυμανθούν οι θερμοκρασίες αυτό το καλοκαίρι. Δεν υπάρχει κανένα επιστημονικό δεδομένο που να μπορεί να μας δείξει τη θερμοκρασία του καλοκαιριού στην Ελλάδα. Οι θερμοκρασίες 45-50 βαθμούς κελσίου που ακούγεται ότι θα έχουμε, δεν βασίζονται κάπου, δεν είναι τεκμηριωμένο σε κάτι», είπε αρχικά ο κ. Λαγουβάρδος.

Το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα δείχνει να είναι αρκετά θερμό Intime News

«Δεν έχουμε επιστημονικά εργαλεία που να μας επιτρέπουν να κάνουμε πρόγνωση ακριβείας με τόσο μεγάλη βεβαιότητα για το τί θα γίνει φέτος το καλοκαίρι. Μπορεί να συμβεί αλλά δεν υπάρχει επιστημονικό εργαλείο που να το αποδεικνύει. Οι εποχικές προγνώσεις που γίνονται δείχνουν ότι θα έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι πάνω από τις κανονικές τιμές σε όλη την Ευρώπη όπως γίνεται τα καλοκαίρια τα τελευταία χρόνια, ωστόσο δεν αναφέρει κάτι ιδιαίτερο για την Ελλάδα», συμπλήρωσε.

«Μελλοντικά, τις επόμενος δεκαετίες ίσως έχουμε πιο θερμά καλοκαίρια σε όλη την Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Το 2021 ήταν ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι δεν ξέρουμε πώς θα είναι το φετινό», τόνισε ο μετεωρολόγος και διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος.

Γιαννόπουλος στο Newsbomb.gr: «Πιθανόν το φετινό καλοκαίρι να είναι πιο θερμό από τον μέσο όρο»

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος μιλώντας στο Newsbomb.gr ανέφερε ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τόσο νωρίς τα προγνωστικά στοιχεία του καλοκαιριού: «Το μόνο που έχουμε μέχρι στιγμής είναι κάποιες εποχικές προγνώσεις που παράγει το Ευρωπαϊκό κέντρο μέλος του οποίου είναι και η Ελλάδα μέσω της ΕΜΥ. Οι προβλέψεις που βγήκαν την 1η Απριλίου, δείχνουν ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο το φετινό καλοκαίρι να είναι πιο θερμό από τον μέσο όρο».

«Οι εποχικές προγνώσεις είναι ένα ερευνητικό εργαλείο αλλά δεν είναι σαν τις καθημερινές προγνώσεις καιρού που τις ξέρουμε και τις εμπιστευόμαστε. Είναι ένα ερευνητικό εργαλείο το οποίο ακόμα αναπτύσσεται έχει αξία αλλά δεν έχει την απόλυτη αξία που έχουν οι προγνώσεις που βλέπουμε τον καιρό καθημερινά», ανέφερε ο κύριος Γιαννόπουλος.

«Είναι πιθανό να έχουμε το πιο θερμό καλοκαίρι» Eurokinissi

«Το τί θα κάνει η μέση θερμοκρασία όλο το καλοκαίρι δεν είναι ένα στοιχείο που μας δείχνει το αν θα έχουμε έντονο καύσωνα, είναι ένα εργαλείο περιορισμένης χρήσης. Να σημειωθεί ότι το 2021 ήταν ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι, δεν γνωρίζουμε πώς θα είναι το φετινό», πρόσθεσε.

Τέλος, ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος αναφέρθηκε στην έκθεση της αρμόδιας ευρωπαϊκής επιτροπής για το κλίμα λέγοντας: «Σύμφωνα με την έκθεση της αρμόδιας ευρωπαϊκής επιτροπής για το κλίμα που δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες, το 2022 το καλοκαίρι για την Ευρώπη ήταν το πιο ζεστό στην Ιστορία της Ευρώπης, στην Ελλάδα δεν είχαμε τόσο ζεστό καλοκαίρι, είναι δύσκολο να έχουμε δύο συνεχόμενες χρονιές το πιο ζεστό καλοκαίρι στατιστικά. Όμως αυτό που έχουν δείξει τα στοιχεία είναι ότι συνέχεια προχωράμε προς ζεστά καλοκαίρια».

Τι θα συνέβαινε στην Αθήνα αν η μέγιστη τιμή έφτανε τους 48 ή 49° C

«Πρόκειται για μια τελείως ακραία θερμοκρασία που ξεπερνά οποιοδήποτε σενάριο, αφού στην Αθήνα η μέγιστη τιμή που έχουμε καταγράψει είναι 44,8° C. Μια θερμοκρασία της τάξεως των 48° C είναι οπωσδήποτε επικίνδυνη για την ανθρώπινη ζωή, ειδικά αν έχει μεγάλη διάρκεια. Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά για να φανταστούμε τις επιπτώσεις: το 2007 με τον μεγάλο καύσωνα είχαμε δασικές πυρκαγιές χωρίς άνεμο και είχαμε και νεκρούς. Αυτές οι θερμοκρασίες συνιστούν απειλή για την ανθρώπινη ζωή», αναφέρει ι κ. Λαγουβάρδος μιλώντας στα ΝΕΑ.

«Κλιματική κρίση σημαίνει ότι αυξάνει η θερμοκρασία αργά και σταθερά, λόγω της ανθρωπογενούς παρέμβασης και αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Όχι μόνο από την άποψη εκδήλωσης πυρκαγιών, της μόλυνσης της ατμόσφαιρας, της βιοποικιλότητας, όλα αυτά ουσιαστικά καταλήγουν στην ερημοποίηση. Μία ”Σαχάρια εικόνα”, όπου δεν υπάρχει βιοποικιλότητα και κυρίως δεν υπάρχει η επάρκεια νερού και υπάρχει απογύμνωση του εδάφους και βεβαίως δασικές φωτιές», ανέφερε ο Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στο MEGA.

Η προσέγγιση «οικολογικού Λενινισμού» για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

Ενδιαφέρουσα είναι η προσέγγιση «οικολογικού Λενινισμού» του Σουηδού πανεπιστημιακού και ακτιβιστή Αντρέας Μαλμ, ο οποίος μίλησε στο in για τη διαφορετική αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, που προτείνει στο βιβλίο του «How to Blow up a Pipeline».

«Αυτό στο οποίο εγώ επέμεινα σε αυτό το βιβλίο ήταν ότι ένα μέρος από το έργο του Λένιν ιδίως στη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου είναι αφιερωμένο στο πώς ο πόλεμος μπορεί να μετατραπεί σε επαναστατική κρίση. Εάν δεν θες πόλεμο, εάν θες ο πόλεμος να σταματήσει πρέπει να κυνηγήσεις τα αίτια του πολέμου και αυτό σημαίνει να ανατρέψεις τις ιμπεριαλιστικές άρχουσες τάξεις. Ο Λένιν όπως και η Λούξεμπουργκ και ο Λίμπκνεχτ έλεγαν ότι έπρεπε να τα βάλει κάποιος με αυτούς που τροφοδοτούν τον πόλεμο».

«Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε κάτι και για την κλιματική κρίση. Δεν θα μπορέσουμε να φέρουμε τα πράγματα υπό κάποιο έλεγχο, εάν δεν μετατρέψουμε τις στιγμές κρίσης και καταστροφής, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, σε μια κρίση όσων σήμερα οδηγούν τα πράγματα στην κλιματική κρίση. Από το να πολεμάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής να πάμε στο να πολεμάμε τις αιτίες, τις αφετηρίες. Και άρα να κάνουμε την κλιματική κρίση μια επαναστατική κρίση και για το ορυκτό κεφάλαιο. Αυτό εννοούσα όταν μίλαγα για οικολογικό λενινισμό και όντως αυτό πιστεύω ότι χρειαζόμαστε και τώρα», εξήγησε.

πηγή :https://www.newsbomb.gr/ellada/story/1421760/oi-epistimones-den-ta-vriskoun-gia-ton-kaysona-to-kalokairi-to-efialtiko-senario-kai-oi-diafonies