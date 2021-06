Πρόσφατα είχα την χαρά να γνωρίσω δύο νέους ανθρώπους, εξαιρετικούς μουσικούς με απίστευτο ταλέντο και ανοδική πορεία.. ( θα με θυμηθείτε πιστεύω πως είναι The Next Big Thing ).

Ο Δημήτρης Ίσαρης και ο Γιώργος Γαϊτάνος, οι λεγόμενοι Duo Violins.

Ο Δημήτρης μου θυμίζει πολύ τον Penn Dayton Badgley. Οι παλιότεροι μπορεί να τον θυμόσαστε από το Gossip Girl και οι νεότεροι από το You, καθώς επίσης μου φέρνει λίγο και σε James Franco ενώ ο Γιώργος μου θυμίζει τον Mark Wahlberg στα νιάτα του.

Έχουν και οι δύο αρκετά προχωρημένο χιούμορ και είναι πολύ witty / πνευματώδης και πάνω από όλα εκτός του ότι έχουν τρόπους είναι πολύ χαμηλών τόνων και είναι πολύ καλά παιδιά. ( και αυτά δεν τα λέω γιατί μου τάξανε τραγούδι εμπνευσμένο από εμένα αλλά τα εννοώ ).

Η πρώτη μας συνάντηση κράτησε 5+ ώρες και ήταν love at first sight.

Η μουσική είναι ότι καλύτερο έχει συμβεί στον κόσμο και βγαίνει σε διάφορα ακούσματα για όλα τα γούστα και σίγουρα το δικό τους άκουσμα ήρθε για να μείνει και να κάνει διαφορά στον τομέα τους και να χαρίσει όμορφες ποιοτικές μελωδίες.

Και κάπως έτσι ξεκινάει η ιστορία του Δημήτρη Ίσαρη και του Γιώργου Γαϊτάνου ..

Γνωρίστηκαν την πρωτοχρονιά του 2015 σε ένα NYE party στη Πολιτεία. Ο Δήμητρης ήταν τότε μέλος των OtherView οι οποίοι μετά την προγραμματισμένη τους εμφάνιση στο VOX, πήγαν για να τραγουδήσουν σε αυτό πάρτυ.

Μάλιστα ο Γιώργος είχε αποφασίσει να μην πάει και τελευταία στιγμή άλλαξε γνώμη.

Το κοινό τους πάθος (και οι σπουδές τους σε Νέα Υόρκη και Αγγλία αντίστοιχα) στη μουσική για κινηματογράφο και η αγάπη για την ορχηστρική μουσική τους έφερε κοντά και δημιούργησε μια δυνατή φιλία γεμάτη περιπέτειες, χιούμορ (πολύ χιούμορ) και πολύ μουσική.

Ο Γιωργος υπήρξε τακτικός συνεργάτης σε μεγάλες ορχήστρες όπως Εθνική Λυρική Σκηνή, Ορχήστρα της Ερτ κλπ και συμμετείχε σε σημαντικές συναυλίες ως freelance musician σε Ελλάδα και εξωτερικό (Scorpions ΜTV Unplugged, Vanessa Mae, Μάριος Φραγκούλης κλπ)

Την ίδια χρονιά ο Δημήτρης αποφάσισε στα πλαίσια ενός σεμιναρίου ψυχολογίας και αυτοβελτίωσης να “εκπληρώσει” κάτι που πάντα ήθελε να κάνει αλλά ποτέ δεν έκανε…να μάθει δηλαδή βιολί. Ακούγεται πιο εύκολο από ότι είναι φυσικά στην πραγματικότητα. Φυσική συνέπεια λοιπόν τα πρώτα μαθήματα να τα πάρει από τον φίλο του.

Η πιο αναπάντεχα σημαντική εξέλιξη υπήρξε όταν ο άλλος κοινός τους φίλος, ο Consoul Trainin, (DJ – Παραγωγός που ζεί μόνιμα στο Dubai) ένα χρόνο μετά, ζήτησε από τον Δημήτρη να γράψει ένα βιολιστικό μέρος σε ένα deep house track. Το αποτέλεσμα ήταν το Take Me To Infinity, no 86 World Shazam Chart για το 2016.

Αυτό το τραγούδι έφερε πολλά requests για live performances και διάφορα projects. Σέ κάποιο από αυτά ο Δημήτρης ζητώντας τη συμβολή του Γιώργου σκέφτηκε να παίξουν βιολί και οι δύο τους και κάπου εκεί βρέθηκαν μπροστά σε ένα “eureka moment” και κάπως έτσι γεννήθηκε η ιδέα των DuoViolins.

Το φθινόπωρο του 2017 για να επισφραγίσουν και την ίδρυση του νέου σχήματος, ηχογραφούν σε συνεργασία με τον Consoul Trainin ξανά και τον Steven Aderinto το Obsession, ένα τραγούδι που παρέμεινε για 23 εβδομάδες στο top 15 του Europa Plus (μεγαλύτερου σε ακροαματικότητα σταθμού σε Ρωσία – Ουκρανία). Ταυτόχρονα πραγματοποιούν το πρωτο τους live σε μαγαζί της Γλυφάδας και την πρώτη τους τηλεοπτική εμφάνιση σε βραδινή εκπομπή του Ant1.

Μπαίνουμε στο 2018 και ξεκινάνε τις πρώτες εμφανίσεις με πρωτότυπες δικές τους συνθέσεις, ιδανικές για sunset moments και δικές τους διασκευές από Χατζιδάκι μέχρι Red Hot Chilli Peppers!

Κάθε event για αυτούς είναι διαφορετικό. Αυτό το υποστηρίζουν και με την εικόνα τους στυλιστικά, αλλά και μουσικά διαμορφώνοντας πάντα το ιδανικότερο ρεπερτόριο για την περίσταση, είτε πρόκειται για club show, sunset ritual, wedding party, κα.

Από την άνοιξη του 2018 και μετά μέχρι τον Μάρτιο του 2020 ξεκινάει ένα σερί εμφανίσεων σε εταιρικά events, clubs, ξενοδοχεία σε πολύ ιδιαίτερα venues.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η συμμέτοχη τους στο επεισόδιο της Γαλλικής εκπομπής “50 minutes inside” του Νίκου Αλιάγα για το TF1, αφιερωμένο στην Μύκονο και τις δραστηριότητες των Duo Violins στο νησί.

Η καραντίνα διακόπτει απότομα ένα σερί παγκόσμιας περιοδείας που είχε φτάσει τις 12 χώρες μέσα σε δεκαέξι (16) μήνες (Μπαλί, Τορόντο, Dubai, Bahrain, Abu Dhabi, Παρίσι, Φρανκφούρτη κλπ) αλλά τους δίνει χρόνο και έμπνευση να δημιουργήσουν πολλές νέες συνθέσεις αλλά και δισκογραφικές συνεργασίες.

Χαρακτηριστική στιγμή στα μέσα της καραντίνας ήταν η πρωτοβουλία τους να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους online συναυλία αφιερωμένη στην γιορτή των ερωτευμένων δηλαδή του Αγίου Βαλεντίνου. Το συγκεκριμένο concept είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς παρουσίασαν ένα πρόγραμμα – κόντρα σε αυτά που τους είχαμε συνηθίσει. Ορχηστρικό ρεπερτόριο από Αμελί του Yann Tiersen μέχρι Tango του Astor Piazzolla. Έκπληξη στην συγκεκριμένη βραδιά ήταν η guest συμμετοχή των Ανδρομάχη Δημητροπούλου, Άννα Τάρμπα και του Νέαρχου.

Ξεκίνησαν λοιπόν το καλοκαίρι του ‘21 μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές με τα παρακάτω (υπάρχουν άλλα τόσα σε εξέλιξη):

– την κυκλοφορία ενός ιδιαίτερου track με τίτλο BarbaRossa, με concept πειρατικό (της Μεσογείου αντί της Καραιβικής ) το οποίο εξελίσσεται σε απόλυτο ethnic dance anthem σε μαγαζιά της Πάρου, Bodrum και Καΐρου.

– την συμμετοχή τους σε ένα ιδιαίτερο project σε σκηνοθεσία των PickCodes για την παγκόσμια καμπάνια του νέου κινητού της Xiaomi στην πρώτη οπτικοποίηση τραγουδιού (Video Clip) με κινητό.

– την εμφάνιση τους στα Mad Awards σε συνεργασία με την Demy και τον Sergio T.

– ένα art video στο Σαρακήνικο της Μήλου για το track τους με τίτλο Meltem – το οποίο θέλει ολόκληρο αφιέρωμα για να σας διηγηθούνε τις περιπέτειες που ζήσανε.

Και φυσικά ξεκινάνε δυναμικά το Summer Tour σε όμορφους προορισμούς και ιδιαίτερα venues, σε Σαντορίνη, Μύκονο, Ρόδο, Κρήτη, Λευκάδα κλπ. Όσοι φίλοι θέλουν να ενημερωθούν για τα τις καλοκαιρινές τους εμφανίσεις μπορούν να τους ακολουθήσουν στο www.instagram/duoviolins

Καλό Καλοκαίρι και αν βρεθείτε σε προορισμούς που παίζουν σας προτείνω να τους ακούσετε.

