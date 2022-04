ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ στην ομάδα μας AKETH CargoBots για τη νέα της διάκριση στο

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής & Καινοτομίας FIRST LEGO League Greece,

που πραγματοποιήθηκε στις 2 και 3 Απριλίου 2022 στη Θεσσαλονίκη,

αποσπώντας το 3ο βραβείο στην κατηγορία “Breakthrough Awards”. Ένα

βραβείο που αναγνωρίζει ομάδες οι οποίες έκαναν αξιόλογη πρόοδο στην

αυτοπεποίθηση και τις ικανότητές τους τόσο στο Robot Game

(σχεδιασμός/προγραμματισμός ρομπότ και απόδοση) όσο και στο Innovation

Project (Παρουσίαση καινοτόμου λύσης), αποτελώντας παράλληλα φωτεινά

παραδείγματα Core Values (βασικές αξίες που διέπουν την ομάδα). Οι

ομάδες αυτές παρουσιάζουν κατανόηση πως η ανακάλυψη και η μάθηση είναι

σημαντικότερες της νίκης.

Ένα επίτευγμα από τα παιδιά Κωνσταντίνα Μαντζάνα, Βαγγέλη Νημά, Χρήστο

Τσιχρίνη και Μαρία Φούφα, που απόλαυσαν τη συμμετοχή τους στον

διαγωνισμό, επιδεικνύοντας παράλληλα εξαίρετο ήθος, διάθεση για

ανακάλυψη, καινοτομία, αποτελεσματικότητα και συνεργατικότητα. Με την

ευχάριστη διάθεση και την κοινωνικότητα τους κέντρισαν το ενδιαφέρον

πολλών συμμετεχόντων άλλων ομάδων καθώς και των κριτών, αποσπώντας

ενθουσιώδη σχόλια για την δυνατότητα υλοποίησης του Innovation Project

τους, στους τοπικούς φορείς. Η καθοδήγηση της ομάδας έγινε από τους

προπονητές κ. Γεώργιο Γίδα και κ. Ευάγγελο Μαντζάνα, που ενέπνευσαν με

το μεράκι τους και τις αστείρευτες γνώσεις τους, δημιουργώντας

ταυτόχρονα και τις προϋποθέσεις μιας υλοποιήσιμης καινοτομίας στη

σύγχρονη κοινωνία.

Oι ομάδες του ΑΚΕΘ συνεχίζουν στον πολύ επιτυχημένο δρόμο που ακολουθούν

από την ίδρυση των τμημάτων, με σημαντικότατες επιτυχίες μεταξύ των

οποίων συνεχόμενες πρώτες θέσεις σε περιφερειακούς διαγωνισμούς, μεγάλες

πρωτιές σε εθνικούς και αποκορύφωμα την περυσινή συμμετοχή στον

Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ρομποτικής της FLL. Αναλυτικά:

2022 – Η ομάδα CargoBots του AIRALab κατέκτησε την 3η θέση στο

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής & Καινοτομίας FIRST LEGO League Greece,

στην κατηγορία “Breakthrough Awards”.

2021 – H ομάδα XPERTS του AKETH Innovation Robotics Lab αναδείχθηκε

πανελλαδικά νικήτρια στην κατηγορία ‘Breakthrough Awards’ στο Πανελλήνιο

Πρωτάθλημα Ρομποτικής και Καινοτομίας της First Lego League! Το βραβείο

οδήγησε στη συμμετοχή της ομάδας μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθημα Ρομποτικής

και Καινοτομίας της First Lego League!

2020 – Η ομάδα RoboTeens του AKETH Innovation Robotics Lab κατέλαβε την

1η θέση στον Περιφερειακό Διαγωνισμό FLL Θεσσαλίας με θέμα “CityShaper”.

2019 – Η ομάδα ROBOT FC κατέλαβε την 3η θέση στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό

Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO 2019 στην Κατηγορία Δημοτικού «Ποδόσφαιρο

2×2».

2019 – Η ομάδα FLL-ORBITS του AKETH Innovation Robotics Lab κατέλαβε την

3η θέση στην κατηγορία Robot Game στον Διαγωνισμό FLL Θεσσαλίας με θέμα

το Διάστημα.

2018 – Συμμετοχή και Διάκριση των 2 ομάδων Ρομποτικής AkethAqua &

AkethRobotics στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό FLL Junior όπου παρουσίασαν μια

καινοτόμο λύση με τη χρήση νερού.

2017 – Η ομάδα Ρομποτικής, TriRoboNauts διακρίθηκε στο διεθνή διαγωνισμό

StarT, που διοργανώνεται από το εκπαιδευτικό κέντρο LUMA της Φινλανδίας,

σε συνεργασία με το Φινλανδικό Υπουργείο Παιδείας και την Φινλανδική

Ακαδημία Επιστημών και Γραμμάτων. Οι

TriRoboNauts, συμμετείχαν στον διεθνή διαγωνισμό με το έργο τους

“Κατασκευή αποικίας στον πλανήτη Άρη με την Ρομποτική”.

2017 – H ομάδα AIRGears του AIRLab κατέκτησε την 2η θέση στον Πανελλήνιο

Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, στην κατηγορία του Γυμνασίου, μετά

από ένα δύσκολο και συναρπαστικό τελικό, με 150 ομάδες που προκρίθηκαν

από τους Περιφερειακούς Διαγωνισμούς.

2017 – Η ομάδα AIRGears του AIRLab συμμετείχε, στην κατηγορία Γυμνασίου,

στον Περιφερειακό Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, στη Λάρισα, και

κατέκτησε την 1η θέση, παίρνοντας την πρόκριση για τον Τελικό στην

Αθήνα.

