Οι διακοπές ξεκινούν για πολλούς από εμάς και πλέον πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί με τα διαδικαστικά που πρέπει να ακολουθήσουμε για την επιβίβασή στο πλοίο.

Σύμφωνα με τα νέα μέτρα ασφαλείας του Υπουργείου Ναυτιλίας, είναι υποχρεωτικό το κοινό να έχει μαζί του:

Ειδικό ερωτηματολόγιο δήλωσης υγείας, συμπληρωμένο

Αρνητικό τεστ Covid-19

Μάσκα

Ως αρνητικό τεστ μπορεί να υποβληθεί ένα από τα παρακάτω:

-Πιστοποιητικό εμβολιασμού

-Αρνητικό αποτέλεσμα PCR test 72 ωρών

-Αρνητικό αποτέλεσμα rapid test 24 ωρών

-Αρνητικό αποτέλεσμα self test 24 ωρών. Στην περίπτωση διενέργειας self test ο επιβάτης θα πρέπει να δηλώσει το αποτέλεσμα είτε στην ηλεκτρονική φόρμα «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19» είτε χειρόγραφα στο σχετικό έγγραφο δήλωσης self test, καθώς και στο ερωτηματολόγιο δήλωσης υγείας. Δεν χρειάζεται να προσκομίσει την πλακέτα του τεστ με το αποτέλεσμα.

-Επίσημη βεβαίωση νόσησης από 2 μήνες και έως 9 μήνες μετά τη νόσηση πριν την ημερομηνία του ταξιδιού

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αρνητικό τεστ Covid-19, σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα, είναι απαραίτητο για να επιβιβαστεί κάποιος στο πλοίο από τα λιμάνια της ηπειρωτικής χώρας προς τα νησιά. Για ταξίδια με πλοίο από τα νησιά προς την ηπειρωτική Ελλάδα αλλά και για island hopping, δηλαδή τη μετάβαση με πλοίο από νησί σε νησί, δεν απαιτείται τεστ Covid-19.

Ακολουθούν διάφορα χρήσιμα links για τα απαραίτητα πιστοποιητικά για ταξίδι με πλοίο:

Ηλεκτρονική Δήλωση διενέργειας self test

Χειρόγραφη δήλωση διενέργειας self test

Το ερωτηματολόγιο δήλωσης υγείας δίνεται είτε από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία είτε από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Εναλλακτικά μπορεί κανείς να κατεβάσει μόνος του το σχετικό έντυπο. Κάθε επιβάτης θα πρέπει να φέρει ξεχωριστό συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο δήλωσης υγείας.

πηγή :https://perierga.gr/2021/06/ti-engrafa-chriazonte-gia-taxidi-me-plio/