Η αλήθεια είναι πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αποτελεί «πόλο έλξης» τόσο κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, χάρη στα πανέμορφα, εξωτικά νησιά της και τα παραθαλάσσια μέρη της, όσο και κατά τη διάρκεια της άνοιξης, μιας και τα γραφικά χωριουδάκια της ηπειρωτικής Ελλάδας δεν αφήνουν ασυγκίνητους τους τουρίστες αλλά και όλους εμάς.

Κάπως έτσι, τα βραβεία Travelers’ Choice Best of the Best Destinations Awards, που παρουσιάζουν τους αγαπημένους προορισμούς των ταξιδιωτών από όλο τον κόσμο, ανέδειξαν μερικούς από τους πιο δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς, ως τους καλύτερους παγκοσμίως για το 2023.

H διασκέδαση, το φαγητό, η πολιτιστική κληρονομιά, το μοναδικής ομορφιάς φυσικό τοπίο και η ελληνική φιλοξενία, έχουν αναδείξει την Ελλάδα στους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως

Για εμάς που αναρωτιόμαστε, ποια μέρη της χώρας μας κατάφεραν να αποσπάσουν μία τόσο σημαντική διάκριση, αρκεί να ανατρέξουμε στα πανέμορφα νησιά μας, που κάθε χρόνο, «πλημμυρίζουν» τουρίστες και μας κάνουν περήφανους για τις «κρυμμένες» ομορφιές της Ελλάδας.

Ωστόσο, τα «βλέμματα» δεν θα μπορούσε να μην κερδίσει και η Αθήνα, που καταφέρνει σε κάθε γειτονιά της, να παρουσιάζει μία μοναδική ιστορία για κάθε περιηγητή.

Οι ελληνικοί προορισμοί που ανήκουν στους καλύτερους για το 2023 – Ανάμεσά τους τέσσερα νησιά

H Κρήτη στους επτά δημοφιλέστερους προορισμούς στον κόσμο

Η Κρήτη είναι ανάμεσα στους επτά δημοφιλέστερους προορισμούς στον κόσμο, σύμφωνα με τα βραβεία Travelers’ Choice Best of the Best Destination Awards που ανακοίνωσε για το 2023 η μεγαλύτερη ταξιδιωτική πλατφόρμα στον κόσμο, Tripadvisor.

Ρόδος

Τα βραβεία, τα οποία διαμορφώνονται σύμφωνα με τις προτιμήσεις των ταξιδιωτών-χρηστών της πλατφόρμας, ανέδειξαν την Κρήτη ως τον τέταρτο δημοφιλέστερο προορισμό στην Ευρώπη, ενώ η Ρόδος και η Σαντορίνη αναδείχθηκαν στην 12η και 15η θέση αντίστοιχα.

Σαντορίνη

Παράλληλα, η Κρήτη αναδείχθηκε ως ο δεύτερος καλύτερος γαστρονομικός προορισμός στον κόσμο, ενώ η Ζάκυνθος ως 17ος καλύτερος προορισμός για τη φύση που διαθέτει.

Ζάκυνθος, 17ος καλύτερος προορισμός για τη φύση που διαθέτει

Είναι φανερό λοιπόν, πως τα νησιά μας σχεδόν κάθε χρόνο αποσπούν τις καλύτερες κριτικές σε όλους τους τομείς, όπως η διασκέδαση, το φαγητό, η πολιτιστική κληρονομιά και το μοναδικό φυσικό της τοπίο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ταξιδιώτες να θέλουν να τα επισκέπτονται ξανά και ξανά και να ανακαλύπτουν συνεχώς νέες πτυχές της ελληνικής φιλοξενίας.

Οι διεθνείς ταξιδιώτες ανέδειξαν την Αθήνα ως τον τρίτο κορυφαίο πολιτιστικό προορισμό στον κόσμο Unsplash

Τέλος, και η Αθήνα κατάφερε να αποσπάσει το δικό της βραβείο χάρη στην πολιτιστική της κληρονομιά. Οι διεθνείς ταξιδιώτες ανέδειξαν την Αθήνα ως τον τρίτο κορυφαίο πολιτιστικό προορισμό στον κόσμο. Άλλωστε, κάνοντας μία βόλτα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς πως αποτελεί ένα μεγάλο μουσείο, μιας και κάθε γειτονιά της παρουσιάζει μία καινούργια πολιτιστική «ταυτότητα» που αξίζει να ανακαλύψουμε.

