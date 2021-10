Αποτελεί μια μάλλον υποτιμημένη μορφή άσκησης, ωστόσο μπορεί να είναι η πιο αποτελεσματική καρδιοαναπνευστική προπόνηση που μπορείτε να κάνετε. Ο λόγος για το σκοινάκι!

Το σκοινάκι αποτελεί ιδανική καρδιοαναπνευστική προπόνηση. Μάλιστα σε μελέτη του 2013 που δημοσιεύθηκε στο Research Quarterly: American Association for Health, Physical Education and Recreation διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές που έκαναν καθημερινά δέκα λεπτά σκοινάκι επί έξι εβδομάδες βελτίωσαν την καρδιαγγειακή τους κατάσταση εξίσου με τους φοιτητές που έκαναν 30 λεπτά τζόκινγκ καθημερινά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Το σκοινάκι είναι διασκεδαστικό και ταυτόχρονα αποτελεί ιδανική άσκηση εκτός από την περίπτωση που έχετε ενοχλήσεις στη μέση ή τις αρθρώσεις οπότε και πρέπει να το αποφεύγετε.

Κάνοντας σχοινάκι γυμνάζετε γάμπες και μηρούς, καθώς και τα χέρια, αλλά και τους κοιλιακούς που συμμετέχουν.

Επιπλέον βελτιώνετε το συγχρονισμό των κινήσεων και την ισορροπία σας και φυσικά «καίτε» θερμίδες. Υπολογίζεται ότι 15 λεπτά σχοινάκι με μέτρια ένταση οδηγούν σε καύσεις 175 θερμίδων (ο υπολογισμός αφορά ένα άτομο 70 κιλών).

Ένα επιπλέον όφελος υγείας από το σκοινάκι είναι και η ενδυνάμωση των οστών. Με αυτή τη μορφή άσκησης επιτυγχάνεται καλύτερη οστική πυκνότητα γεγονός που σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο οστεοπόρωσης σε μεγαλύτερη ηλικία.

Σε μελέτη του 2017 που δημοσιεύθηκε στο PlOS διαπιστώθηκε ότι τα κορίτσια ηλικίας 11-14 ετών που έκαναν σκοινάκι σε εβδομαδιαία βάση είχαν μεγαλύτερη οστική πυκνότητα από εκείνα που δεν έκαναν σκοινάκι.

Εάν θέλετε να το εντάξετε στην προπόνησή σας μπορείτε να το κάνετε ως εξής:

-Κάντε δέκα λεπτά σκοινάκι ως ζέσταμα πριν από κάθε πρόγραμμα άσκησεων

-Κάντε τρία λεπτά σκοινάκι μεταξύ των σετ προπονήσεων με αντιστάσεις

-Κάντε ένα λεπτό σκοινάκι ανάμεσα σε ασκήσεις όπως push up ή βαθια καθίσματα

