Η Αντζελίνα Τζολί, γεννημένη στις 4 Ιουνίου 1975, σβήνει σήμερα 49 κεράκια στην τούρτα της. Η βραβευμένη ηθοποιός γεννήθηκε στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια και είναι κόρη του γνωστού ηθοποιού, Τζον Βόιτ και της Μαρσελίν Μπερθράντ. Ο αδερφός της Τζέιμς Χέβεν είναι επίσης ηθοποιός. Τα τελευταία χρόνια, η Πιτ απασχολεί τα ταμπλόιντ λόγω του διαζυγίου της με τον Μπραντ Πιτ και τις μεταξύ τους δικαστικές διαμάχες.

Για την καριέρα και την ακτιβιστική της δράση οι περισσότεροι γνωρίζουμε αρκετά πράγματα. Για αυτό και εμείς συγκεντρώσαμε 15 fun facts που είναι σχετικά άγνωστα για τη σταρ του Χόλιγουντ που είδε τη φήμη της να εκτοξεύεται μετά την ταινία Lara Croft: Tomb Raider του 2001.