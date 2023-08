Η αγάπη σημαντική για την ανάπτυξη του εγκεφάλου του παιδιού

Η αγάπη αλλάζει τα πάντα.

Δεν το πιστεύετε; Μα το επιβεβαιώνουν δύο δημοσιευμένες ιατρικές μελέτες: η ανατροφή και η υποστηρικτική γονική μέριμνα μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένη σωματική υγεία και πιθανώς σε μεγαλύτερη νοημοσύνη αργότερα στη ζωή.

«Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι τα παιδιά χρειάζονται αγάπη, φροντίδα και ανθρώπους για να τους δείξουν τι σημαίνει αγάπη», αναφέρει ο Δρ Robert Needlman, αναπτυξιακός και συμπεριφορικός παιδίατρος στο MetroHealth System.

Πράγματι, το περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences δημοσίευσε μια μελέτη πριν λίγο καιρό από ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον στο Σεντ Λούις, οι οποίοι χρησιμοποίησαν μαγνητική τομογραφία για να δείξουν ότι μια συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου ενός παιδιού προσχολικής ηλικίας μεγάλωνε σωματικά όταν ένας γονέας ήταν πιο υποστηρικτικός.

Η διαχρονική μελέτη, η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, παρακολουθεί 92 παιδιά από την προσχολική ηλικία έως την εφηβεία. Οι ερευνητές μετρούν την περιοχή του ιππόκαμπου του εγκεφάλου κάθε παιδιού. Ο ιππόκαμπος παίζει σημαντικό ρόλο στη μνήμη, καθώς και στο άγχος και τη συναισθηματική ρύθμιση. Πρόκειται για ένα μέρος του εγκεφάλου που αναπτύσσεται με την αγάπη. Απίθανο έτσι;

Οι ειδικοί επισημαίνουν τη σπουδαιότητα της ανθρώπινης επαφής: το άγγιγμα , η ομιλία, η οπτική επαφή και το χαμόγελο δίνουν ώθηση στη νοητική ανάπτυξη του μωρού αφού επηρεάζουν τη συμπεριφορά, την ικανότητα κοινωνικοποίησης και τον τρόπο που θα διαχειρίζεται το στρες αργότερα στη ζωή του. Παράμετροι σημαντικοί για την ανάπτυξη της ευφυΐας. Δεν είναι τυχαίο ότι όλο και περισσότερες έρευνες επιβεβαιώνουν ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα ζεστό κι ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον όπου οι συναισθηματικές τους ανάγκες καλύπτονται γίνονται πιο έξυπνα.

