Μπορεί να μην έχεις δοκιμάσει ποτέ σου αυτό τον συνδυασμό, αλλά τώρα που θα το δούμε μαζί, σίγουρα θα γίνει το αγαπημένο σου go to look για όλες τις ώρες. Μιλάω για το total denim, δηλαδή για ένα σύνολο που θα δημιουργήσεις με δύο διαφορετικά τζιν ρούχα σου, ένα πάνω και ένα κάτω. Το κάτω μέρος είναι πιο εύκολο να είναι ένα τζιν παντελόνι, ή φυσικά και μια τζιν φούστα, mini ή maxi, αν είσαι ο τύπος της φούστας. Και ποιο θα είναι το top; Ή ένα πουκάμισο ή μπλουζάκι σε μαλακό denim ύφασμα ή ένα τζιν jacket.

Το θέμα με τα total denim outfits είναι ότι μπορούν να γίνουν κάπως μονότονα και βαρετά, αν δεν εκμεταλλευτείς όλες τις διαφορετικές αποχρώσεις τους. Γιατί ξέρω ότι μπορεί να έχεις στο μυαλό σου τα τζιν στο κλασικό, μπλε χρώμα τους, αλλά μην ξεχνάς ότι μπορείς πολύ εύκολα να φορέσεις επίσης και μαύρο, αλλά και λευκό denim, ακόμη και κάποιο printed item σε denim ύφασμα. Αυτό έκανε και η αγαπημένη μας Αφροδίτη Λιάντου, ή Μυρτάλη από τη Γη της Ελιάς, που φόρεσε το πιο ενημερωμένο total denim look του χειμώνα.

Πιο συγκεκριμένα, η Αφροδίτη φόρεσε ένα washed out (δηλαδή ξεθωριασμένο) black denim παντελόνι σε ίσια γραμμή, με ψηλή μέση, και από πάνω επέλεξε να το συνδυάσει με ένα matching τζιν μπουφάν με κουμπιά. Το λευκό tank top και τα ασπρόμαυρα Converse sneakers της συμπλήρωσαν ιδανικά το look. Αν προσθέσεις από πάνω και ένα puffer jacket, έχεις το τέλειο casual outfit για τις μέρες με κρύο καιρό. Άνετο και απόλυτα relevant!