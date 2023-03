Η διατροφή είναι εξαιρετικά σημαντική. «Δεν υπάρχει φαγητό που θα σώσει τη ζωή σας. Και δεν υπάρχει φαγητό, που θα σας σκοτώσει. Όλα είναι θέμα ισορροπίας», τονίζουν οι ειδικοί.

Ωστόσο, μία κακή διατροφή μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην υγεία της καρδιάς και αυτό οι καρδιολόγοι το γνωρίζουν από πρώτο χέρι.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες για παράδειγμα, περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι πεθαίνουν από καρδιαγγειακές παθήσεις κάθε χρόνο, καθιστώντας την ως κύρια αιτία θανάτου τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Αν, όμως, πάτε σε μέρη του κόσμου όπου δεν ακολουθούν τον δυτικό τρόπο ζωής – που σημαίνει καθιστική ζωή και κατανάλωση περισσότερων επεξεργασμένων τροφίμων – οι καρδιακές παθήσεις είναι περιορισμένες.

Γι’ αυτό το λόγο, Καθηγητές Καρδιολογίας εξηγούν ποιες είναι οι τροφές, που δεν κάνουν καλό στην καρδιά και πρέπει να τις αποφεύγετε:

Μπέικον, λουκάνικα και άλλα επεξεργασμένα κρέατα. Περιέχουν κορεσμένα λίπη (γνωστά και ως κακό λίπος), πολύ αλάτι, αλλά και άλλες χημικές ουσίες για τη συντήρησή τους, που είναι επιβλαβείς για την καρδιά.

Πατατάκια και άλλα συσκευασμένα αλμυρά σνακ. Περιέχουν τρανς λιπαρά, αλάτι και υδατάνθρακες. Μάλιστα, ένας στους 10 θανάτους από καρδιαγγειακά αίτια σχετίζεται με την υπερβολική πρόσληψη αλατιού.

Το επιδόρπιο. Εντάξει, σίγουρα μετά το φαγητό θα θελήσετε ένα επιδόρπιο, όμως, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί, κυρίως, στην ποσότητα ζάχαρης που περιέχουν. Οι καρδιολόγοι συστήνουν να τρώτε μία φορά την εβδομάδα γλυκά και σε μικρή ποσότητα.

Την υπερκατανάλωση πρωτεΐνης. Δεν είναι ασυνήθιστο να βλέπεις ανθρώπους να καταναλώνουν διπλάσια ποσότητα πρωτεΐνης, από αυτή που πραγματικά χρειάζεται καθημερινά ο οργανισμός.

Με αποτέλεσμα να επιβαρύνουν τα νεφρά, αυξάνοντας τις πιθανότητες για προβλήματα υγείας στο μέλλον.

Τα fast food. Ειδικά, τα μπέργκερ ή το τηγανιτό κοτόπουλο θα πρέπει να αποφεύγονται. Δεν έχουν καμία διατροφική αξία, παρά μόνο θερμίδες, ενώ περιέχουν πολλούς υδατάνθρακες.

Τα ενεργειακά ποτά. Τα περισσότερα από αυτά περιέχουν συστατικά, όπως η ταυρίνη, που σε συνδυασμό με την καφεΐνη μπορεί να προκαλέσουν υψηλή αρτηριακή πίεση ή αρρυθμία.

Το αλάτι. Δεν είναι, επίσης, ασυνήθιστο κάποιος να προσλαμβάνει αλάτι τρείς ή τέσσερις φορές παραπάνω από τη συνιστώμενη ημερήσια δόση. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι το αλάτι προκαλεί υπέρταση, η οποία αποτελεί σοβαρό παράγοντα κινδύνου αθηροσκλήρωσης και καρδιακής νόσου.

Το λάδι καρύδας. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American College of Cardiology, περιέχει υψηλά επίπεδα κορεσμένων λιπαρών -σχεδόν ένα εντυπωσιακό 85%- που είναι μεγαλύτερο ποσοστό απ’ όσο έχει το βούτυρο, το μοσχαρίσιο λίπος και το ζωικό λάδι. Γι’ αυτό και οι καρδιολόγοι συστήνουν να αποφεύγετε το λάδι καρύδας.

newsbeast

πηγή :https://www.giatros-in.gr/2023/02/01/oi-8-trofes-poy-apagoreyoyn-oi-kardiologoi/