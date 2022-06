– Model:YOUXIANG HK50

– Net Weight: 772g

– Multimedia keys: 12

– Interface Type: Usb

– Ergonomics: Support

– Dimension: 455(L) x 160(W) mm

– System Support: Windows 10/Windows 7/ Windows 8/ Vista/ XP/ Mac OS…or latest

Mouse Features:

– Model:HK50

– Dimension:108x63x38(mm)

-Net Weight:92g

– Standard 6 keys and keys of roller wheel up and roller down can self-defined key function.

– Customize DPI Switch:Four gear 800 1200 1600 2400 (DPI)