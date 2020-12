Με μία Τρικαλινή, τη Σοφία Μαργαρίτη στην ομάδα των Μαχητών του Survivor αναμένεται να μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Το Survivor επιστρέφει και οι Διάσημοι και οι Μαχητές αναχώρησαν πριν από λίγες μέρες για τον Άγιο Δομίνικο. Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 27 Δεκεμβρίου, στις 21:00 στον ΣΚΑΪ και η προβολή του reality επιβίωσης θα γίνεται από Κυριακή έως Τετάρτη. Στην εκπομπή Love It, με την Ιωάννα Μαλέσκου, παρουσιάστηκαν δύο βίντεο με τους παίκτες των δύο ομάδων -σύντομο βιογραφικό και δηλώσεις τους. Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων που θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο θα είναι 20 καθώς κάθε ομάδα αποτελείται από 10. Ωστόσο, τις επόμενες εβδομάδες θα προστεθούν και νέοι παίκτες στο παιχνίδι, ανατρέποντας τις ισορροπίες.

Οι Μαχητές του Survivor

Μαριαλένα Ρουμελιώτη, Personal trainer

Κώστας Παπαδόπουλος, Ιδιοκτήτης ζαχαροπλαστείου

Σοφία Μαργαρίτη, Εργαζόμενη σε συνεργείο αυτοκινήτων

Νίκος Μπάρτζης, Αγρότης

Chris Σταμούλης, Δικηγόρος

Έλενα Mariposa Κρεμλίδου, Instagrammer

Γιώργος Κόρομι, Ιδιοκτήτης καφέ

Έλενα Λιλιοπούλου, Εργάζεται σε φούρνο, σπουδάζει προπονητική

James Καφετζής, Ασχολείται με ναυτιλιακά είδη και τουριστικά ιστιοφόρα

Γιώργος Ασημακόπουλος, fashion designer με δικά του μαγαζιά σε Γλυφάδα, Κηφισιά και Κέρκυρα

Οι Διάσημοι του Survivor

Μιχάλης Αρναούτης, Πυγμάχος

Άννα Μαρία Βέλλη, Ηθοποιός – Youtuber

Ελευθερία Ελευθερίου, Τραγουδίστρια

Πάνος Καλίδης, Τραγουδιστής

Περικλής Κονδυλάτος, Σχεδιαστής κοσμημάτων

Γιώργος Κοψιδάς, Ηθοποιός

Αγγελική Λάμπρη, Ηθοποιός

Αλέξης Παππάς, Ηθοποιός

Κάτια Ταραμπανκό, Μοντέλο

Τριαντάφυλλος, Τραγουδιστής / Συνθέτης

Πηγή: skai.gr

Πηγή: https://www.skai.gr/news/entertainment/erxetai-to-survivor-ston-skai-aytoi-einai-oi-diasimoi-kai-oi-maxites

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram