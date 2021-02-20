Το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Τρικάλων και εξελέγησαν οι παρακάτω:
ΑΝΤΡΙΤΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΥ ΣΟΥΛΑ
ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ ΜΑΚΗΣ
ΖΑΜΠΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΟΣΥΒΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ
ΛΟΥΛΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΜΠΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΞΑΦΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΑΠΑΖΕΥΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΑΠΠΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΛΙΑΧΗ ΛΕΤΑ
ΣΙΜΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
ΣΙΩΧΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΧΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΥ
ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
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