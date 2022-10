«Βουνό» έρχονται οι μηνύσεις στον εκδότη της Daily Mail από δημόσια πρόσωπα, τα οποία κινούνται νομικά εναντίον του για «σοβαρές παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής». Ο Sir Elton John και ο Πρίγκιπας Harry, η βαρόνη Doreen Lawrence και οι ηθοποιοί, Sadie Frost και Elizabeth Hurley, έχουν ήδη καταθέσει δικογραφίες κατά της Associated Newspapers Ltd. (The Daily Mail, The Mail on Sunday και MailOnline).

Ο λόγος; Η παράνομη και κρυφή τοποθέτηση συσκευών ακρόασης (aka κοριών) μέσα στα αυτοκίνητα και στα σπίτια των διάσημων αυτών προσώπων.

Τι υποστηρίζει ο εκπρόσωπος της εταιρείας

Ένας εκπρόσωπος του ANL χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «παράλογους», ενώ ο όμιλος της εφημερίδας σε ανακοίνωσή του ανέφερε: «Διαψεύδουμε εντελώς και ξεκάθαρα αυτές τις παράλογες συκοφαντίες που φαίνεται να μην είναι τίποτα άλλο από μια προσχεδιασμένη και ενορχηστρωμένη προσπάθεια να διασυρθούν οι τίτλοι της Mail στο σκάνδαλο χακαρίσματος τηλεφώνων που σχετίζεται με άρθρα προ 30ετίας».

Και πρόσθεσε: «Είναι αβάσιμοι και άκρως δυσφημιστικοί όλοι οι ισχυρισμοί. Δεν βασίζονται σε αξιόπιστα στοιχεία».

Η δήλωση της δικηγορικής εταιρείας που εκπροσωπεί τον πρίγκιπα Harry

Η δικηγορική εταιρεία Hamlins, η οποία εκπροσωπεί τον πρίγκιπα Harry και τη Sadie Frost, ανέφερε σε δελτίο τύπου ότι όσοι ανέλαβαν δράση και προχώρησαν σε αγωγή ήταν θύματα «απεχθούς εγκληματικής δραστηριότητας».

Στη δήλωση, η εταιρεία Hamlins ισχυρίστηκε ότι η δραστηριότητα της DailyMail περιλάμβανε:

-Πρόσληψη ιδιωτικών ερευνητών για να τοποθετήσουν κρυφά συσκευές ακρόασης μέσα στα αυτοκίνητα και τα σπίτια των ανθρώπων

-Ανάθεση σε άτομα να ακούν κρυφά και να ηχογραφούν ζωντανές, ιδιωτικές τηλεφωνικές κλήσεις ανθρώπων ενώ πραγματοποιούνταν

–Πληρωμή αστυνομικών στελεχών, με διεφθαρμένους δεσμούς με ιδιωτικούς ερευνητές, για εσωτερικές, ευαίσθητες πληροφορίες

–Πλαστοπροσωπία ατόμων για λήψη ιατρικών πληροφοριών από ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές και θεραπευτικά κέντρα με εξαπάτηση

-Πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς, πιστωτικά ιστορικά και οικονομικές συναλλαγές μέσω παράνομων μέσων και χειραγώγησης.

Η εταιρεία Hamlins πρόσθεσε: «Είναι προφανές ότι τα εγκλήματα που αναφέρονται παραπάνω είναι απλά η κορυφή του παγόβουνου – και ότι πολλοί άλλοι αθώοι παραμένουν εν αγνοία τους θύματα παρόμοιων τρομερών και καταδικαστέων μυστικών πράξεων. Τα άτομα αυτά έχουν υπάρξει αντικείμενο του δημοσίου ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια της καριέρας τους και των προσωπικών ζωών τους. Είναι ενωμένοι στην επιθυμία τους να ζήσουν σε έναν κόσμο όπου ο Τύπος λειτουργεί ελεύθερα, ωστόσο υπεύθυνα. Ο Τύπος που αντιπροσωπεύει την αλήθεια, έχει πηγές στην πραγματικότητα και μπορείς να εμπιστευτείς ότι λειτουργεί ηθικά και υπέρ των ενδιαφερόντων του βρετανικού λαού».

Η εκρηκτική «σχέση» της Meghan Markle και του Harry με την DailyMail

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Sussex είχαν μια δύσκολη σχέση με τον βρετανικό Τύπο εδώ και αρκετά χρόνια. Tο ζευγάρι, μάλιστα, είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι θα είχε «μηδενική δέσμευση» με τέσσερις μεγάλες βρετανικές εφημερίδες, συμπεριλαμβανομένης της Daily Mail, κατηγορώντας τους για ψευδή και επεμβατική κάλυψη.

Ο Πρίγκιπας Harry μήνυσε ξεχωριστά την Associated Newspapers για συκοφαντική δυσφήμιση τον Φεβρουάριο για ένα άρθρο στη Mail on Sunday σχετικά με τη νομική του διαμάχη με το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ πέρσι η Meghan Markle κέρδισε το δικαστήριο εναντίον της Mail on Sunday, για το γεγονός πως η εφημερίδα είχε διαρρεύσει το προσωπικό γράμμα που η ίδια είχε στείλει στον πατέρα της, Thomas Markle, το 2018.