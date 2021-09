Τον Ιανουάριο του 1996, ο Λάρι Πέιτζ και ο Σεργκέι Μπριν έκαναν το διδακτορικό τους στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ της Καλιφόρνια και είχαν αναπτύξει το δικό τους ερευνητικό πρόγραμμα. Αυτό αφορούσε ένα σύστημα ανάλυσης σχέσεων ανάμεσα στις ιστοσελίδες.

Ενώ οι συμβατικές μηχανές αναζήτησης κατέτασσαν τα αποτελέσματά τους μετρώντας πόσες φορές οι όροι αναζήτησης εμφανίζονταν στη σελίδα, το δικό τους πρόγραμμα καθόριζε τη συνάφεια μιας ιστοσελίδες από τον αριθμό και τη σημαντικότητα των σελίδων που οδηγούσαν πίσω σε αυτή.

Η νέα αυτή τεχνολογία, ονομάστηκε αρχικά PageRank, ενώ η μηχανή αναζήτησης ονομάστηκε Google. Μια λέξη που προήλθε από έναν αναγραμματισμό της λέξης «googol» – που ήταν η πρόταση του Πέιτζ για την ονομασία – τον μαθηματικό όρο για τον αριθμό 10100 που γράφεται «1 ακολουθούμενο από 100 μηδενικά», τον οποίο εισήγαγε ο Μίλτον Σιρότα. Η Google με αυτόν τον όρο, θέλησε να υποδηλώσει την αποστολή της. Αυτός δεν ήταν άλλος από την οργάνωση του τεράστιου πλήθους πληροφοριών που υπήρχε ήδη στο διαδίκτυο.

Το Google αρχικά λειτουργούσε και «έτρεχε» μέσα από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, με domain το «google.stanford.edu» και το «z.stanford.edu». Το domain name «Google», κατοχυρώθηκε οριστικά στη νεοσύστατη εταιρία στις 15 Σεπτεμβρίου 1998.

Νωρίτερα, οι Πέιτζ και Μπριν κατάφεραν μέσα στο 1998 να συγκεντρώσουν ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό από επενδυτές, συγγενείς και φίλους το οποίο έφτασε στο 1.000.000 δολάρια.

Έτσι, στις 4 Σεπτεμβρίου 1998 δημιούργησαν την Google, ως ιδιωτική εταιρία. Τα πρώτα… γραφεία τους, ήταν το γκαράζ μιας φίλης τους στο Μένλο Παρκ της Καλιφόρνια. Το 1999 ο κύκλος εργασιών χρηματοδοτήθηκε με 25 εκατ. δολάρια, ενώ η εταιρία είχε ραγδαία εξέλιξη. Σήμερα, επί της ουσίας έχει «εκμηδενίσει» οποιαδήποτε άλλη μηχανή αναζήτησης, κυκλοφορεί τον δικό της browser (Google Chrome), και το 2007 κατάφερε να εκτοπίσει ακόμα και τη Microsoft από τον θρόνο της διασημότερης εταιρίας στον πλανήτη.

The Google Story

Η Google με τη ραγδαία ανάπτυξή της έχει φέρει μια σειρά από χρηστικά αλλά και καινοτόμα προϊόντα στον κόσμο της τεχνολογίας. Είτε μέσα έρευνας και εξέλιξης, είτε μέσω συνεργασιών πέρα από τη μηχανή αναζήτησης προσφέρει λογισμικό, email (Gmail), υπηρεσία αποθήκευσης και συγχρονισμού (Google Drive), και φυσικά το Youtube. Παράλληλα, η Google ηγείται της ανάπτυξης του λειτουργικού συστήματος των κινητών συσκευών Android, ενώ το domain Google.com παραμένει το πρώτο σε επισκεψιμότητα παγκοσμίως.

Φυσικά υπάρχουν ακόμα πολλές ιδιαίτερα χρήσιμες υπηρεσίες της Google, όπως οι Google+, Google Maps, Google Earth, Google Translate, Google Reader και αρκετές ακόμα…

Τα κεντρικά γραφεία της Google, σήμερα, ονομάζονται Googleplex. Όλες οι λειτουργίες της πλέον διαδεδομένης μηχανής αναζήτησης στο διαδίκτυο, υλοποιούνται σε αυτό το κτήριο. Το όνομα, φυσικά, δεν έχει δοθεί τυχαία. Ο συμβολισμός είναι διπλός καθώς αποτελεί ένα λογοπαίγνιο του αριθμού googolplex (10^googol=10^10^100) και παράλληλα προέρχεται από τη σύνθεση των λέξεων Google και complex (=συγκρότημα), σε μια πιο γλωσσολογική ερμηνεία.

How Google Search Works (in 5 minutes)

Το υπερσύγχρονο κτήριο των εγκαταστάσεων της Google, βρίσκεται στο Mountain View της Καλιφόρνια και το περιβάλλον εργασίας χαρακτηρίζεται ως ένα από τα καλύτερα που έχει εφαρμοστεί ποτέ σε εταιρίες. Η Google προνοεί για τις ανάγκες των εργαζομένων της, όπως η ξεκούραση και τα διαλείμματα σε ειδικά διαμορφωμένος χώρους ή ακόμα και η ύπαρξη παιδότοπων για όσους δεν έχουν να αφήσουν κάπου τα παιδιά τους όση ώρα εργάζονται!

Το πόσο διαδεδομένη είναι η Google, ή «το Google» για πολλούς στην Ελλάδα, φαίνεται από το γεγονός ότι έχει καταφέρει να γίνει μέρος ακόμα και της – δύσκολης για τους περισσότερους στο εξωτερικό – ελληνικής γλώσσας. Έννοιες όπως «κάνω γκουκλ», «γκουκλάρω», «γκουγκλίζω», «μπαίνω γκούκλ», είναι πια μέρος της καθημερινότητας και υποδηλώνουν την αναζήτηση στο διαδίκτυο. Το ρήμα «to google», στα αγγλικά έχει πλέον ταυτόσημη έννοια με το «αναζητώ» και ήδη συμπεριλαμβάνεται ακόμα και σε λεξικά…