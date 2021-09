Η Google με το σημερινό της Doodle τιμά τη μνήμη του πρόωρα χαμένου DJ Avicii. O Tιμ Μπέρλινγκ, όπως ήταν το πραγματικό όνομά του, θα γιόρταζε σήμερα τα 32α γενέθλιά του.





Ο Σουηδός DJ και μουσικός παραγωγός που αυτοκτόνησε με ένα σπασμένο μπουκάλι στις 20 Απριλίου του 2018 στο Μουσκάτ του Ομάν, γεννήθηκε στην Στοκχόλμη στις 8 Σεπτεμβρίου του 1989.

Στη σύντομη ζωή του, ο Avicii συνεργάστηκε με διάσημους μουσικούς και καλλιτέχνες (Tiesto, David David Guetta, κ,ά.), απέκτησε εκατομμύρια θαυμαστές, κέρδισε δεκάδες σημαντικά βραβεία και είδε τη φήμη του να εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, το 2012 ο Avicii σκαρφάλωσε στο νούμερο τρία της λίστας με τους καλύτερους DJ του κόσμου από το περιοδικό DJ Magazine.