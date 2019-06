Γκράφιτι στους εξωτερικούς τοίχους του Σταδίου Τρικάλων

Γκράφιτι με συνθήματα και ζωγραφικές στις επιφάνειες των εξωτερικών τοίχων του Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων, κοσμούν από χθες τον χώρο του Τρικαλινού σταδίου.

Στα πλαίσια Φεστιβάλ γκράφιτι (Whole Fat Graffiti Festival) που οργανώθηκε με τον Σύλλογο Εναλλακτικού Αθλητισμού Τρικάλων νέοι και νέες συμμετείχαν στην διοργάνωση , σχεδίασαν στους τοίχους ενώ υπήρχε και σκηνή με την ανάλογη ζωντανή μουσική .

Αναμένεται να γίνουν και απεικονίσεις στους εξωτερικούς τοίχους με όλα τα αθλήματα που διεξάγονται εντός του σταδίου (Ποδόσφαιρο-Στίβος-Πάλη-Ενόργανη Γυμναστική-Μπάσκετ-Τένις).

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΗΤΑΝ

Graffiti: Spent1 (Αθήνα), Taish (Αθήνα), Fenok (Καρδίτσα), Soik (Τρίκαλα), Sae (Θεσσαλονίκη), Serman (Λάρισα), Sner one (Τρίκαλα), One Epsilon (Λιβαδειά), Spant one (Λιβαδειά), HoodSpirit (Τρίκαλα), KD (Τρίκαλα), Raino (Τρίκαλα), Mast (Τρίκαλα), Marta (Τρίκαλα), Ostom (Τρίκαλα), 63Crew (Τρίκαλα)

Μουσική: Tiny Jackal (Αθήνα), Nore (Ξάνθη), Ripen (Ξάνθη), Sele (Ξάνθη), Mafia Crew (Λάρισα), Λυσσαλέος (Τρίκαλα), Λυρική Οργή (Τρίκαλα) Στα Decks: Desbow (Τρίκαλα), Toad (Τρίκαλα) Στην εκδήλωση συμμετείχε ο Σύλλογος Κόμικς και Τεχνών ΕΤουΚου με πολλά κόμικς από ντόπιους καλλιτέχνες. ΠΗΓΗ TrikalaSportiva .gr