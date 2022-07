Τα έχουμε πει και θα τα ξαναπούμε πολλές φορές για το αντηλιακό. Είναι το must-have item του καλοκαιριού, αυτό το μπουκαλάκι που πρέπει να έχεις στο νεσεσέρ σου στο σπίτι, στην τσάντα σου και στην παραλία και να το ανανεώνεις κάθε 2-3 ώρες για να μένεις προστατευμένη από τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου.

Έχεις σκεφτεί, όμως, ποτέ πώς… θα κρατάς προστατευμένο και το αντηλιακό σου; Ναι, και αυτό χρειάζεται φροντίδα και προστασία για να χαρίζει στην επιδερμίδα σου τα μέγιστα οφέλη του. Γι’ αυτό, λοιπόν, και δεν πρέπει ποτέ -ΜΑ ΠΟΤΕ- να το αφήσεις εκτεθειμένο στον ήλιο.

Πόσες και πόσες φορές δεν έχεις βάλει στο σώμα και το πρόσωπό σου αντηλιακό πριν κάνεις τη βουτιά σου και έχεις αφήσει το μπουκαλάκι πάνω στην πετσέτα σου στην παραλία; Λάθος μεγάλο!

Κι αυτό, γιατί ο ήλιος που καίει πάνω από το αντηλιακό σου έχει την ικανότητα να διασπά τις χημικές ουσίες του και να κάνει το προϊόν λιγότερο αποτελεσματικό. Πώς μπορείς, λοιπόν, να το διατηρείς προστατευμένο και να παραμένει το αντηλιακό σου super δραστικό;

Σίγουρα, καλό είναι να το βάζεις μέσα στην τσάντα θαλάσσης σου σε σημείο που δεν το παίρνει ο ήλιος. Αν, μάλιστα, έχεις κι ένα cooler με κρύα ροφήματα και snacks μαζί σου, μπορείς να το τοποθετήσεις εκεί για να είναι ακόμα πιο safe.