Γιατί η υπέρταση συνδέεται με την εκδήλωση σεξουαλικής δυσλειτουργίας στη γυναίκα;

Λέμε, πως κάποιος παρουσιάζει υπέρταση, όταν η αρτηριακή του πίεση έχει τις ακόλουθες τιμές:

Συστολική Αρτηριακή (ή «Μεγάλη») Πίεση μεγαλύτερη ή ίση των 140 mmHg (αυτό που συχνά αποκαλούμε «πίεση 14») ή Διαστολική Αρτηριακή (ή «Μικρή») Πίεση μεγαλύτερη ή ίση των 90 mmHg (αυτό, που συχνά αποκαλούμε «πίεση 9») σε δύο μετρήσεις, η οποίες να απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από 4 ώρες.

Συστολική Αρτηριακή Πίεση μεγαλύτερη ή ίση των 160 mmHg (αυτό, που συχνά αποκαλούμε «πίεση 16») ή Διαστολική Αρτηριακή Πίεση μεγαλύτερη ή ίση του 110 mmHg (αυτό, που συχνά αποκαλούμε «πίεση 11») σε μία και μόνη μέτρηση.

Πόσο συχνή είναι η υπέρταση στην Ελλάδα;

Όπως περιγράφεται και σε έρευνα του 2021 (Stergiou και συνεργάτες, 2021), τα επιδημιολογικά στοιχεία γύρω από την συχνότητα της υπέρτασης στην Ελλάδα είναι μάλλον ελλιπή. Στη συγκεκριμένη μελέτη συμμετείχαν 6006 άτομα με μέση ηλικία τα 49,2 έτη. Ο επιπολασμός (η «συχνότητα») της υπέρτασης έφθανε το 39,6% με αυτή να επηρεάζει περισσότερο του άνδρες σε ποσοστό 42,7%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες έφθανε το 36,5%. Οι συντάκτες της συγκεκριμένης έρευνας επισήμαναν, ότι στο ένα τρίτο των περιπτώσεων το άτομο δεν γνωρίζει, πως είναι υπερτασικό, ενώ μόνο στο 30% των περιπτώσεων ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης είναι ικανοποιητικός.

Ποια είναι τα συμπτώματα της υπέρτασης;

Η νόσος αυτή είναι κατά κανόνα ασυμπτωματική και η διάγνωσή της βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέτρηση της αρτηριακής πίεσης.

Πώς ορίζουμε τη σεξουαλική δυσλειτουργία στη γυναίκα;

Ο ορισμός της σεξουαλικής δυσλειτουργίας είναι εγγενώς δυσχερής, καθότι η περιγραφή της δυσάρεστης αυτής κατάστασης περιγράφεται ποικιλότροπος από την εκάστοτε πάσχουσα. Ενώ τα αναφερόμενα συμπτώματα είναι κατά κανόνα υποκειμενικά και δύσκολα «επιβεβαιώνονται» μέσα από κλινικές, εργαστηριακές ή απεικονιστικές εξετάσεις.

Για τον ορισμό της σεξουαλικής δυσλειτουργίας στη γυναίκα θα χρησιμοποιήσουμε τα κριτήρια, που παρατίθενται στην πέμπτη έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου Πνευματικών Διαταραχών της Αμερικανικής Ένωσης Ψυχιάτρων (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM-5). Αυτός είναι και κατ’ ουσίαν ο τρόπος ορισμού της σεξουαλικής δυσλειτουργίας, που τυγχάνει της ευρύτερης δυνατής αποδοχής στους κόλπους της επιστημονικής κοινότητας.

Τα συγκεκριμένα κριτήρια είναι τα εξής:

Διαταραχή σεξουαλικής επιθυμίας/ διέγερσης

Οργασμική διαταραχή

Άλγος στα γεννητικά όργανα ή στο περίνεο/ διαταραχή διείσδυσης

Ποια η σχέση της υπέρτασης και της εκδήλωσης σεξουαλικής δυσλειτουργίας στη γυναίκα;

Καταρχάς, η κολπική ξηρότητα είναι συχνότερη παρουσία υπέρτασης, ενώ και η χορήγηση αντιυπερτασικών φαρμάκων έχει συσχετισθεί με την εκδήλωση κολπικής ξηρότητας. Η κολπική ξηρότητα καθιστά τη διείσδυση του πέους στον κόλπο επώδυνη, οπότε και μιλάμε για τη λεγόμενη δυσπαρευνία.

Όμως από επιστημονικά στοιχεία φαίνεται, πως οι υπερτασικές γυναίκες παρουσιάζουν συχνότερα και διαταραχές της ερωτικής επιθυμίας και της ερωτικής διέγερσης.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε μελέτη του Μαΐου του 2019(Ceyhan και συνεργάτες, 2019), στην οποία καταγράφεται, ότι το ποσοστό των γυναικών, που αναφέρουν σεξουαλική δυσλειτουργία, ανέρχεται στο 42,1% παρουσία υπέρτασης, σαφώς μεγαλύτερο από το αντίστοιχο 19,4%, που καταγράφεται μεταξύ των μη υπερτασικών γυναικών. Οι συντάκτες μελέτης του Ιουλίου του 2019 (Choy και συνεργάτες, 2019) εξάλλου, παρατηρούν, πως οι υπερτασικές γυναίκες είναι σχεδόν 2,8 φορές (για την ακρίβεια 2,789 φορές) πιθανότερο να παρουσιάσουν σεξουαλική δυσλειτουργία εν σχέσει με τις μη υπερτασικές γυναίκες.

Γιατί η υπέρταση συνδέεται με την εκδήλωση σεξουαλικής δυσλειτουργίας στη γυναίκα;

Στο ερώτημα αυτό δίδεται μία ικανοποιητική απάντηση σε μελέτη του 2023 (Lou και συνεργάτες, 2023). Στο συγκεκριμένο πόνημα παρατηρείται, πως η διέγερση στη γυναίκα συνδέεται με την αύξηση της ροής του αίματος προς την κλειτορίδα και τον κόλπο, έτσι έχουμε το φαινόμενο της «στύσης» της κλειτορίδας, η οποία δεν είναι τόσο εμφανής, όσο αυτή του πέους του άνδρα, αλλά και αύξηση της λίπανσης του κόλπου. Φαίνεται, σύμφωνα με τους συγγραφείς της συγκεκριμένης έρευνας, ότι η εκδήλωση υπέρτασης συνδέεται με την εμφάνιση αλλοιώσεων στα αγγεία της κλειτορίδας και του κόλπου, οπότε και παρεμποδίζεται η εκεί ροή του αίματος, λεπταίνει το τοίχωμα του κόλπου, το οποίο παρουσιάζεται ξηρό και ατροφούν οι μύες της κλειτορίδας.

Η θεραπεία με αντιυπερτασικά βελτιώνει τη σεξουαλική δυσλειτουργία;

Η λήψη της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού είναι απαραίτητη, προκειμένου να προληφθούν οι δυσάρεστες συνέπειες της χρόνιας υπέρτασης, ανεξάρτητα από την επιρροή της θεραπείας αυτής στην ερωτική ζωή.

Αν και ενίοτε τη αντιυπερτασική αγωγή συσχετίζεται με την εκδήλωση κολπικής ξηρότητας, φαίνεται, σύμφωνα με τα συμπεράσματα μελέτης του 2022 (Zhong & Anderson, 2022), ότι η χορήγηση των λεγομένων Αναστολέων του Υποδοχέα της Αγγειοτενσίνης (Angiotensin Receptor Blockers/ ARB) στα πλαίσια της αντιμετώπισης της υπέρτασης, έχει ευεργετικά αποτελέσματα και σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της σεξουαλικής δυσλειτουργίας στη γυναίκα.

Δρ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΛΥΓΝΟΣ, MSc, PhD

ΜΑΙΕΥΤΗΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Master of Science University College London

Διδάκτωρ Μαιευτικής Γυναικολογίας

www.eleftheia.gr

