Γιάννενα :Η «Κιβωτός του Κόσμου», ζητά προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Η Κιβωτός του Κόσμου»,ζητά προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ (ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ / ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ/ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ), ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΩΓΩΝΙΑΝΗ & ΚΟΝΙΤΣΑ). ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ Ε-MAIL: kivotospogoniani@gmail.com ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Η Κιβωτός του Κόσμου»,ζητά προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων: 26570 31005-6. 

 ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΩΓΩΝΙΑΝΗ & ΚΟΝΙΤΣΑ). ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ Ε-MAIL: kivotospogoniani@gmail.com ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 26570 31005-6.  ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΩΓΩΝΙΑΝΗ). ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ Ε-MAIL: kivotospogoniani@gmail.com ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 26570 31005-6.

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