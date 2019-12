Για ψηφιακές δράσεις στον Δ. Τρικκαίων το 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +229 «Digital society-may the force be with us!» επισκέφτηκε την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 τον Δήμο Τρικκαίων. Τους μαθητές των τμημάτων Ε’2 και ΣΤ΄1, υποδέχτηκε με εγκαρδιότητα ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου, κ. Θανάσης Μιχαλάκης, ο οποίος παρουσίασε τις δράσεις του Δήμου στον τομέα ορθής χρήσης της τεχνολογίας.

Το πρόγραμμα σχετίζεται με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας από τη νέα γενιά και τη μετάδοσή της στους ηλικιωμένους. Συμμετέχουν σ’ αυτό οι χώρες Ελλάδα και Πολωνία, δηλαδή οι πόλεις Καρδίτσα και Γκντύνια. Οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί είναι η κ. Αθηνά Καζάνα, εκπαιδευτικός Αγγλικών και η κα Βασιλική Ζωγράφου, δασκάλα. Παρούσες ήταν και οι εκπαιδευτικοί κ. Αριστέα Παπαδημητρίου, διευθύντρια του σχολείου, κ. Μπίκου Ευαγγελία, δασκάλα, κ. Μήτσιου Μαρία, γυμνάστρια, καθώς και οι προσκεκλημένοι συντονιστές από την Πολωνία, Elzbieta Klinska και Magdalena Kucharska-Rzeppa.

Η επίσκεψη έκλεισε με μια μαγική περιήγηση στον πανέμορφο και απαράμιλλο «Μύλο των Ξωτικών».

Σας ευχαριστούμε για όλες τις ευκαιρίες που μας δώσετε για να γνωρίσουμε καλύτερα αυτή την αναμφίβολα αξιέπαινη πόλη! Η επίσκεψή μας σίγουρα θα επαναληφθεί!