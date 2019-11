Γι’ αυτό βγάζεις σπυράκια στα μάγουλα! Διάβασε πώς θα τα αποφύγεις

Για τα σπυράκια έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και θα συνεχίσουμε να μιλάμε! Είναι ένα πρόβλημα πολύπλοκο που ποτέ δεν θα το καλύψουμε πλήρως. Αφού λοιπόν μιλήσαμε για την ορμονική ακμή ώρα να μιλήσουμε για τα σπυράκια στα μάγουλα. Για εκείνα τα σπυράκια που μπορεί να βγάλουν ακόμα και κορίτσια που δεν είχαν ποτέ τους σπυράκια. Για τα σπυράκια που εμφανίζονται στα μάγουλα εντελώς ξαφνικά και δεν κρύβονται με τίποτα! Αυτά τα σπυράκια δεν είναι ορμονικά γιατί τα ορμονικά σπυράκια εμφανίζονται στο σαγόνι. Τα σπυράκια στα μάγουλα είναι μία άλλη περίπτωση και είναι εκείνα που μπορείς να αποφύγεις αν προσέξεις πρώτα από όλα ένα πολύ σημαντικό πράγμα: Το κινητό σου!

Ναι, ναι κι όμως! Τα σπυράκια στα μάγουλα οφείλονται κατά 90% στο κινητό το οποίο είναι ένα από τα πιο βρώμικα αντικείμενα που πιάνεις κάθε μέρα! Σύμφωνα με έρευνες, τα μικρόβια που συγκεντρώνονται επάνω στην οθόνη του κινητού είναι εκατομμύρια και αυτά τα μικρόβια μεταφέρονται στο πρόσωπό σου όποτε σηκώνεις το τηλέφωνο και μιλάς… και μιλάς… και μιλάς! Για να καταλάβεις, το κινητό σου είναι δέκα φορές πιο βρώμικο από τη λεκάνη της τουαλέτας #thehorror! Όπως αντιλαμβάνεσαι, τα μάγουλά σου υποφέρουν κάθε φορά που μιλάς στο κινητό και τα σπυράκια είναι το φυσικό επακόλουθο. Τι μπορείς να κάνεις όμως για αυτό; Στην παρακάτω gallery Θα βρεις λύσεις που θα… σου λύσουν τα χέρια (see what we did there?) και το πρόβλημα…

