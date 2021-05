Η αρχαία Ελλάδα προσελκύει τα τελευταία χρόνια πολύ εντονότερο ενδιαφέρον από ό,τι παλαιότερα ως «setting» για περιπέτειες στον χώρο του PC gaming- και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό τόσο στο Assassin’s Creed: Odyssey, αλλά και στις εποποιΐες που μας έχουν δώσει απλόχερα, στον κόσμο των παιχνιδιών στρατηγικής, παιχνίδια της σειράς Total War.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα μεγάλος νικητής των βραβείων BAFTA στα βιντεοπαιχνίδια ήταν το Hades, ένα παιχνίδι βασισμένο στην ελληνική μυθολογία το οποίο κυριολεκτικά ήρθε από το «πουθενά» και σάρωσε κοινό και κριτικούς.

Σε αυτό το πλαίσιο, αξίζει μια συνοπτική ματιά σε κάποιους από τους καλύτερους/ πιο ενδιαφέροντες τίτλους που εμφανιστεί στον χώρο του PC gaming με θέμα την αρχαία Ελλάδα- νεότερους και παλαιότερους.

Assassin’s Creed: Odyssey

Assassin’s Creed Odyssey: E3 2018 Official World Premiere Trailer | Ubisoft [NA]

Τα ευκόλως εννοούμενα…δεν είναι σωστό να παραλείπονται! To Odyssey θεωρείται δικαίως ένα από τα κορυφαία κεφάλαια της μακράς και ιστορικής πλέον σειράς των Assassin’s Creed, κερδίζοντας κοινό και κριτικούς χάρη στον υπέροχα στημένο κόσμο του (η δράση λαμβάνει χώρα κατά την περίοδο του Πελοποννησιακού Πολέμου), τα ενισχυμένα RPG στοιχεία του, τη δράση του, την ιστορία του και τους χαρακτήρες του- με τους «δικούς μας» Μελισσάνθη Μάχουτ και Μάικλ Αντωνάκο να δανείζουν τις φωνές τους στους ήρωες, Κασσάνδρα και Αλέξιο αντίστοιχα. Παρά τον «Assasin’s Creed» χαρακτήρα, ο γράφων είχε συχνά την αίσθηση πως έπαιζε μια αρχαιοελληνική έκδοση του αριστουργηματικού Witcher 3- και αυτό είναι μάλλον μεγάλη υπόθεση!

Total War Saga: Troy

A Total War Saga: TROY / Announce Trailer

Ένα κεφάλαιο της ιστορικής σειράς παιχνιδιών στρατηγικής Total War αφιερωμένο στον Τρωικό Πόλεμο και την εποχή των ηρώων- την εποχή των Πολύχρυσων Μυκηνών! Επικό όσο δεν πάει, ατμοσφαιρικό και πάντα…Total War, με εξαιρετική διαχείριση αυτοκρατορίας, πανίσχυρους ήρωες και ακόμα πιο ομηρικές (κυριολεκτικά, επί της προκειμένης) μάχες από ό,τι είχαμε συνηθίσει στη σειρά ως τώρα.

Total War: Rome 2

Total War: ROME II – Spartan Edition – Official Trailer

Πολλά χρόνια πριν, όταν είχε βγει το πρώτο Medieval: Total War, είχαμε ενθουσιαστεί επειδή πιάναμε στα χέρια μας τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία (κάτι που κάναμε και στη συνέχειά του, στο Medieval 2)- αλλά η συγκίνηση εκείνη ωχριούσε μπροστά στο έπος που ήταν το Rome: Total War, το οποίο μας επέτρεπε να παίξουμε πολλές ελληνικές δυνάμεις της Ελληνιστικής Εποχής. Και μετά από χρόνια, ήρθε το Rome 2…και το πολλαπλασίασε αυτό επί 10. Το παιχνίδι έπρεπε να λέγεται Hellas: Total War, καθώς οι ρωμαϊκές factions απλά ήταν…λίγες απέναντι στην πανδαισία ελληνικών/ ελληνιστικών κρατών και δυνάμεων που μπορούσε να παίξει κανείς στα πολλά campaigns (τα οποία βγήκαν αργότερα μέσω DLC- ειδικά το Wrath of Sparta, όπου έπαιζες τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, ήταν έπος) που συνόδεψαν το παιχνίδι. Απλά μεγαλείο.

Hades

Hades – Official Animated Trailer

Το αναφέραμε και νωρίτερα: To action RPG που αναδείχτηκε στον μεγάλο νικητή των τελευταίων Bafta έχει τον παίκτη να ενσαρκώνει τον Ζαγρέα, γιο του Άδη, ο οποίος έχει βαρεθεί τον Κάτω Κόσμο και αποφασίζει να φύγει από εκεί για να πάει να ζήσει στον Όλυμπο. Ωστόσο το ταξίδι του είναι δύσκολο- αλλά σε αυτό τον βοηθούν οι θεοί του Ολύμπου.Ενθουσίασε κοινό και κριτικούς στην ιδιαίτερη κατηγορία των roguelike, ερχόμενο από μια μικρή ομάδα, μόλις 20 developers.

Age of Mythology

Age of Mythology: Extended Edition Trailer

Τα Age of Empires έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στον κόσμο των real time strategy, και είχαν πάντα αρχαιοελληνική και βυζαντινή χροιά. Ωστόσο το Age of Mythology ήταν αφιερωμένο εξολοκλήρου στην αρχαία ελληνική μυθολογία- και, σε συνδυασμό με εξαιρετικό gameplay, που στέκεται μια χαρά ακόμα και σήμερα, αποτέλεσε ένα από τα κορυφαία παιχνίδια της ούτως ή άλλως ιστορικής σειράς.

Titan Quest

Titan Quest – Anniversary Edition – Release Trailer

Τη δόξα των Diablo ζήλεψαν και πήγαν να κλέψουν πολλοί, αλλά ελάχιστοι κατάφεραν να συνεχίσουν την παράδοσή τους όπως το Titan Quest: Ένα εξαιρετικό action RPG, με τον παίκτη να ξεκινά το επικό του ταξίδι από την αρχαία Ελλάδα και να επισκέπτεται μετά Άδη, Βαβυλώνα, Ατλαντίδα, Κίνα, Αίγυπτο και Σκανδιναβία, αντιμετωπίζοντας όλα τα πλάσματα που έχουν γεννήσει οι ωραιότερες μυθολογίες του πλανήτη. Παρά την ηλικία του, ξαναπαίζεται σήμερα άνετα.

Civilization

CIVILIZATION VI Launch Trailer

Δεν θα βάλω τον αριθμό «6» να συνοδεύει τον τίτλο απλά και μόνο επειδή η δυνατότητα που έδιναν τα Civilization του Sid Meier από την αρχή της μακράς τους πορείας, το μακρινό 1989, μέχρι και την τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, να πάρεις τον λαό σου (μεταξύ των οποίων και τους Έλληνες) από την αρχή της ιστορίας και να τον πας στο Άλφα του Κενταύρου, παραμένει ακόμα και σήμερα, στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, απλά αξεπέραστη.

Spartan

Spartan Trailer

Στους περισσότερους είναι άγνωστο, αλλά για τον γράφοντα το συγκεκριμένο παιχνίδι της ιδιαίτερα έμπειρης στον κόσμο των strategy Slitherine το μακρινό (σήμερα) 2004 είχε ένα από τα καλύτερα συστήματα empire management που έχουν υπάρξει ποτέ. Εάν του κάνουν κάποιο remake, θα γράψει ιστορία.

Rise of the Argonauts

Rise Of The Argonauts – Trailer [HQ]

Πριν, αναφερόμενος στο Assassin’s Creed: Odyssey, έκανα λόγο για ένα Witcher 3 στην αρχαία Ελλάδα, Το Rise of the Argonauts θα μπορούσε να είναι ένα Mass Effect στην αρχαία Ελλάδα, με τον Ιάσωνα στη θέση του Shepard και την Αργώ αντί του Normandy. ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ παιχνίδι, πανέμορφο, μοναδικό…και τόσο παραγνωρισμένο. Οι επικριτές του εστίασαν σε τεχνικά προβλήματα (bugs), από τα οποία ο γράφων δεν συνάντησε κανένα, από την αρχή μέχρι το τέλος του. Απλά ένα υπέροχο PC game, με πάρα πολύ μεράκι από τους δημιουργούς του, και πολύ αγάπη για τον μύθο των Αργοναυτών.

Hegemony Gold: Wars of Ancient Greece

Hegemony Gold: Wars of Ancient Greece Trailer

Θέλει κότσια για πας, σε έναν χώρο όπου κυριαρχούσαν ονόματα και μηχανισμοί όπως τα Total War, Warcraft/ Starcraft και Age of Empires και να δοκιμάσεις να τα αναμείξεις σωστά βγάζοντας ένα καλό αποτέλεσμα. Τo Hegemony και οι συνέχειές του (Hegemony: Rome και Hegemony III) το τόλμησαν και το κατάφεραν. Μιλάμε για μια από τις μεγαλύτερες strategy προκλήσεις (με την πολύ καλή έννοια) που μπορείτε να βρείτε σήμερα στα PC (τα οποία, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι η πραγματική κοιτίδα και ο φυσικός χώρος των βιντεοπαιχνιδιών στρατηγικής εν γένει).

Apotheon

Apotheon Launch Trailer

Από τα πιο ευρηματικά πράγματα που είδα ποτέ στο gaming ήταν η ιδέα των δημιουργών του Apotheon να πάρουν ένα «κλασικό» κατά τα άλλα 2D platformer και να το μεταφέρουν πάνω σε ένα…αρχαιοελληνικό αγγείο! Είτε σας αρέσουν τα sidescrollers αυτού του είδους είτε όχι, μιλάμε για μοναδική gaming εμπειρία, απλά και μόνο από καλλιτεχνικής άποψης να το δει κανείς!

Zeus + Poseidon

Zeus Poseidon – Atlantis HD

Εάν η προσέγγισή σας στα strategy έχει να κάνει πιο πολύ με τα city builders παρά με τον πόλεμο, το Zeus: Master of Olympus και το expansion του, Poseidon: Master of Atlantis, είναι ένα από τα καλύτερα που έχουν βγει ποτέ στον χώρο. Παρά τα χρόνια του, κρατιέται πάρα πολύ καλά, δεδομένης και της επανέκδοσής του (Zeus+ Poseidon).

Theseus

Theseus – teaser trailer

Και horror, και VR! Ο Θησέας εναντίον του Μινωταύρου στον Λαβύρινθο, σε μια μοναδική εμπειρία virtual reality, με ασύλληπτη ατμόσφαιρα. Δυστυχώς οι πιο πολλοί δεν έχουμε ακόμα VR headset για να το απολαύσουμε με αυτόν τον τρόπο, ωστόσο δεν παύει να είναι κάτι πρωτοφανές στο είδος του.

Depths of Fear: Knossos

Depths Of Fear: Knossos Exclusive Trailer

Πάλι με τον Θησέα απέναντι στον Μινώταυρο: Low budget μεν, πάρα πολύ μεράκι δε.

Invictus: In the Shadow of Olympus

Invictus: In the Shadow of Olympus gameplay (PC Game, 2000)

Από το μακρινό 2000, μια από τις πρώτες προσπάθειες «παντρέματος» της ελληνικής μυθολογίας με τα είδη των RTS και των RPG. Καλείστε να δημιουργήσετε μια ομάδα από ήρωες και να κατακτήσετε τη θέση σας στον Όλυμπο.

