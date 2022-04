Η αδελφή Αντρέ είναι επίσης η γηραιότερη εν ζωή μοναχή στον κόσμο και η γηραιότερη μοναχή όλων των εποχών.

Γεννημένη ως Λουσίλ Ράντον στις 11 Φεβρουαρίου 1904, η αδελφή Αντρέ έχει αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της στη θρησκευτική υπηρεσία, ανέφερε η ανακοίνωση των ρεκόρ Γκίνες. Προτού γίνει καθολική μοναχή, φρόντιζε παιδιά κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και στη συνέχεια πέρασε 28 χρόνια φροντίζοντας ορφανά και ηλικιωμένους σε ένα νοσοκομείο.

Σε μια συνέντευξη στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι RMC Story την Τρίτη, η αδελφή Αντρέ φάνηκε να έχει ανάμεικτα συναισθήματα για το ότι έγινε ο νέος γηραιότερος εν ζωή άνθρωπος.