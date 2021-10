Στο πέρασμα των χρόνων οι γαλαζοαίματοι που έπραξαν το ίδιο ήταν αρκετοί. Ο Πρίγκιπας Michael του Kent, η Πριγκίπισσα Märtha Louise της Νορβηγίας, ο βασιλιάς Edward VIII της Αγγλίας, ο πρίγκιπας Friso της Δανίας και ο βασιλιάς Carol ΙΙ, είναι οι πιο διάσημες περιπτώσεις που ο έρωτας νίκησε τα πρωτόκολλα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το συναίσθημα υπερνίκησε τον πλούτο και έστειλε το μήνυμα, ότι η ευτυχία κρύβεται στην απλότητα μακριά από τα εντυπωσιακά παλάτια και τους χρυσοποίκιλτους θρόνους.

Οι νεόνυμφοι θα μετακομίσουν στο εξής στη Νέα Υόρκη, όπου ο Κομούρο εργάζεται σε δικηγορικό γραφείο.

Η πριγκίπισσα Μάκο, η οποία γιόρτασε τα 30α της γενέθλια το περασμένο Σαββατοκύριακο, ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον αγαπημένο της πριν από τέσσερα χρόνια. Η σχέση τους όμως δοκιμάστηκε από μία χρόνια διαμάχη και μία πραγματική φρενίτιδα στις ταμπλόιντ με αφορμή ένα χρηματικό σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκεται η μητέρα του γαμπρού. Σε μια προσπάθεια να κατευνάσει το κοινό και τις αντιδράσεις που ξέσπασαν, η Μάκο απέρριψε μια εφάπαξ πληρωμή ενός εκατομμυρίου δολαρίων που δικαιούνταν από την κυβέρνηση, ως μέλος της αυτοκρατορικής οικογένειας που χάνει τον τίτλο του.

Ως ανιψιά του αυτοκράτορα, η Μάκο δεν βρισκόταν στη σειρά διαδοχής για τον θρόνο – ο νόμος της Ιαπωνίας το επιτρέπει αυτό μόνο σε άνδρες. Επιπλέον, σύμφωνα με την ιαπωνική νομοθεσία, τα θηλυκά μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας πρέπει να εγκαταλείψουν τους τίτλους τους και το παλάτι εάν παντρευτούν κοινό θνητό.

Η Mάκο, η οποία δεν θα είναι πλέον γνωστή ως πριγκίπισσα, δεν είναι η πρώτη γυναίκα που εγκαταλείπει τη βασιλική οικογένεια της Ιαπωνίας. Η τελευταία που το έκανε ήταν η θεία της, Αγιάκο, μοναχοκόρη του αυτοκράτορα Ακιχίτο, όταν παντρεύτηκε τον πολεοδόμο Γιοσίκι Κουρόντα το 2005.

Στις 19 Μαΐου του 2018 τελέστηκε στην περιοχή του Ουίνδσορ με ιδιαίτερη λαμπρότητα, αν και ημιεπίσημα ο γάμος του Πρίγκιπας Χάρι της Ουαλίας, δευτερότοκου γιου του διαδόχου Καρόλου και έκτου στη σειρά διαδοχής του αγγλικού θρόνου, με την Μέγκαν Μαρκλ. Ο γάμος παρακολουθήθηκε από ένα εκτιμώμενο κοινό 1.9 δισεκατομμυρίων ατόμων.

Η Μέγκαν Μαρκλ γεννήθηκε στις 4 Αυγούστου 1981 στο Λος Άντζελες και είναι η μοναδική κόρη του Τόμας Μαρκλ και της δεύτερης συζύγου του Ντόρια Ράγκλαντ. Ο Πρίγκιπας Χάρι γεννήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 1984 και είναι ο δευτερότοκος γιος του Πρίγκιπα Καρόλου και της Πριγκίπισσας Νταϊάνας. Το 2016 γνωρίστηκαν μέσω μίας κοινής φίλης και κατάφεραν για αρκετούς μήνες να κρατήσουν κρυφή από τα μέσα τη σχέση τους την οποία επιβεβαίωσε ο Πρίγκιπας με επίσημη δήλωσή του.

Η σχέση έγινε γνωστή στις 8 Νοεμβρίου 2016. Από τότε μέχρι σήμερα η ζωή τους θυμίζει σήριαλ αφού ο Πρίγκιπας της Βρετανίας εγκατέλειψε τα καθήκοντά του αφού η γυναίκα του ασφυκτιούσε στο παλάτι και μη θέλοντας να επαναληφθεί η ιστορία της μητέρας του την πήρε και μετακόμισαν στην Αμερική. Τα ΜΜΕ έκαναν λόγω για Megxit, ενώ τα βρετανικά ταμπλόιντ γράφουν καθημερινά για της κακές σχέσεις του παλατιού με τους «έκπτωτους». Το νεαρό ζευγάρι από την πλευρά του κάνει ότι μπορεί για να συντηρεί αυτή την κόντρα με συνεντεύξεις (όπως αυτή στην Όπρα Γουίνφρεϊ), βιογραφίες και πάντα με το… αζημίωτο.