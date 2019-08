Φυσικοί χυμοί φρούτων: Τα οφέλη για την υγεία των παιδιών

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι κάποιοι ισχυρισμοί, σύμφωνα με τους οποίους ο 100% φυσικός χυμός φρούτων ενδεχομένως συνδέεται με αύξηση τους βάρους στα παιδιά ή άλλες επιπτώσεις στην υγεία, δεν στηρίζονται από πρόσφατες επιστημονικές έρευνες.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο της μελέτης Δρα Robert D. Murray, τα νέα στοιχεία ενθαρρύνουν τους γονείς να εστιάσουν στη συνολική διατροφή των παιδιών πριν αποκλείσουν τους χυμούς φρούτων.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η κατανάλωση 100% χυμού φρούτων έχει πολλά οφέλη που βελτιώνουν την ποιότητα της διατροφής. Όταν αφαιρείται από τη διατροφή ενός παιδιού, μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες, ιδιαίτερα για πληθυσμούς χαμηλού εισοδήματος.

Παρά το γεγονός ότι οι φρουτοχυμοί δεν είναι τόσο πλούσιοι σε φυτικές ίνες, διατηρούν την πλειοψηφία των θρεπτικών συστατικών που ωφελούν την υγεία, όπως τα φυτοθρεπτικά συστατικά που περιέχουν τα ολόκληρα φρούτα.

Όσοι πίνουν χυμούς φρούτων έχουν καλύτερης ποιότητας διατροφή, καταναλώνουν περισσότερα ολόκληρα φρούτα, λιγότερη πρόσθετη ζάχαρη και κορεσμένα λιπαρά και μεγαλύτερη ποσότητα βιταμίνης C, μαγνησίου, καλίου και φυτικών ινών σε σχέση με όσους δεν πίνουν χυμούς.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο συνδυασμός ολόκληρων φρούτων και χυμού φρούτων είναι ο καλύτερος τρόπος για να καλύψουν τις ημερήσιες ανάγκες σε φρούτα, τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες και να βελτιώσουν την ποιότητα της διατροφής τους.

Η νέα έκθεση δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό έντυπο Journal of the American College of Nutrition.

