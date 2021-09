Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είπε ότι χρειάζονται «ιστορικές επενδύσεις» για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, με τις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ να έχουν δεχτεί βαρύτατο πλήγμα από αιφνίδιες πλημμύρες και ανεμοστρόβιλους λόγω του τυφώνα «Άιντα», που έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 45 ανθρώπων.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν είπε πως οι ΗΠΑ είναι αντιμέτωπες με κλιματικού τύπου καταστροφές ανά τη χώρα και η αντιμετώπισή τους είναι «ζήτημα ζωής και θανάτου», όπως υπογράμμισε. Η Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ είδαν βροχοπτώσεις άνευ προηγουμένου. Κάποιοι κάτοικοι παγιδεύτηκαν σε υπόγεια και αυτοκίνητα, ενώ σε έξι πολιτείες υπήρξαν νεκροί.