Φιλοξενία Ευρωπαίων Εταίρων στο 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ “Let me think- Let me be myself ICT as a tool of inclusion and opportunities” που πραγματοποιείται στο 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων, επισκέφθηκαν το σχολείο εκπαιδευτικοί από την Πορτογαλία, Ρουμανία και Δανία.

Το 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων οργάνωσε το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής επίσκεψης των εταίρων στους εξής άξονες:

Ανταλλαγή καλών πρακτικών όσον αφορά την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών. Μαθητές/τριες του 6 ου Γυμνασίου, 6 ου Λυκείου, 1 ου Εργαστηριακού Κέντρου Τρικάλων και 5 ου Γυμνασίου, παρουσίασαν έργα που ανέπτυξαν στα σχολεία τους χρησιμοποιώντας ρομποτάκια.

Βελτίωση διδασκαλίας με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών. Στο πλαίσιο αυτού του άξονα έγινε υποδειγματική διδασκαλία με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στα μαθήματα της Ιστορίας και Γεωγραφίας.

Ανάδειξη θεωρητικών-παιδαγωγικών προσεγγίσεων και σύγχρονων τάσεων διδασκαλίας. Όλοι οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί στο πρόγραμμα είχαν την ευκαιρία να επιμορφωθούν στο παραπάνω θέμα από τον διακεκριμένο καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Καραγιαννίδη.

Συμπερίληψη και Διαφορετικότητα στην εκπαίδευση. Οι ειδικοί παιδαγωγοί του 5 ου Γυμνασίου κ. Μπαλκίζας, κ. Λύτρα και κ. Παπαποστόλου ανέδειξαν τις δυναμικές του σύγχρονου σχολείου και παρουσίασαν τις επιτυχημένες στρατηγικές συμπερίληψης που ακολουθεί το σχολείο για μαθητές/τριες με ειδικές ανάγκες και μαθητές/τριες ΡΟΜΑ

Γυμνασίου κ. Μπαλκίζας, κ. Λύτρα και κ. Παπαποστόλου ανέδειξαν τις δυναμικές του σύγχρονου σχολείου και παρουσίασαν τις επιτυχημένες στρατηγικές συμπερίληψης που ακολουθεί το σχολείο για μαθητές/τριες με ειδικές ανάγκες και μαθητές/τριες ΡΟΜΑ Επίσης οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν πολιτιστικές και πολιτισμικές εμπειρίες από τις ξεναγήσεις τόσο στα Τρίκαλα όσο και στο Βόλο. Μυήθηκαν στον τοπικό τρόπο ζωής και γεύτηκαν την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα.

Σύμφωνα με την αποτίμηση του προγράμματος, εκπληρώθηκαν όλοι οι στόχοι που είχαν τεθεί για το Σχολικό Έτος 2018 -19 και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες που είχαν προγραμματιστεί. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε να συνεχιστεί και για τρίτη χρονιά 2019 -2020.

Το 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων ευχαριστεί όλους όσους συνεργάστηκαν για την επιτυχημένη διοργάνωση και την επίτευξη των στόχων του προγράμματος καθώς και τον κ. Τσιλιλή για την ξενάγηση που μας έκανε στο οινοποιείο.