Το όνομά του είναι στις πρώτες θέσεις των φετινών υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη Μαγνησία, που κατάφεραν, παρά τα απαιτητικά έως δύσκολα θέματα, να συγκεντρώσουν υψηλές βαθμολογίες. Για την ακρίβεια είναι ένας από τους αριστούχους του νομού, τους λίγους αριστούχους σε ολόκληρη τη χώρα, ο οποίος, με τους βαθμούς του, περνά με χαρακτηριστική άνεση σε τμήματα πανεπιστημίων για να σπουδάσει. Πέτυχε… Όμως φεύγει. Και το κάνει συνειδητά για να κυνηγήσει το όνειρό του. Οι σπουδές στο εξωτερικό είναι η ακλόνητη, παρά τις έως και ρατσιστικές αντιδράσεις που συνάντησε, επιλογή του και όχι το αποτέλεσμα εγχώριας… αποτυχίας, όπως ο ίδιος αναφέρει.

Ρεπορτάζ: ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ

Ο τελειόφοιτος μαθητής του 3ου Γενικού Λυκείου Βόλου, Φώτης – Ιάσων Νικόπουλος, έχει κατασταλάξει ως προς τον δρόμο που θα ακολουθήσει. Θέλει να σπουδάσει Business Analytics και για τον ίδιο, η καλύτερη επιλογή ήταν μία: το εξωτερικό. Συνάντησε όμως αντιδράσεις από τον κοινωνικό περίγυρο…

Από νωρίς επέλεξε τον συγκεκριμένο δρόμο, σε αντίθεση με πολλούς άλλους συνομηλίκους του, οι οποίοι επέλεξαν τον δρόμο των πανελλαδικών εξετάσεων και πάσχισαν για την εξασφάλιση μιας καλής βαθμολογίας, που θα τους οδηγήσει στο κατώφλι της σχολής που θέλουν να σπουδάσουν.

Ο ίδιος, όπως εξομολογείται, αποφάσισε να δώσει τελικώς πανελλαδικές εξετάσεις για να σπάσει ένα… στερεότυπο, που φαίνεται να είναι «ριζωμένο» στις συνειδήσεις πολλών, ότι, δηλαδή, οι σπουδές στο εξωτερικό είναι για όσους δεν μπόρεσαν να πετύχουν στις πανελλαδικές στην Ελλάδα.

«Δεν επέλεξα την… εύκολη οδό»

Μιλώντας στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ, ο αριστούχος, με βαθμολογία 18,2 στις πανελλαδικές, Φώτης Νικόπουλος, εξηγεί ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις, δεν αποτελούν μονόδρομο για τους νέους. Ότι υπάρχουν κι άλλοι τρόποι για να κυνηγήσει ένας νέος τον στόχο του, αρκεί να το θέλει. Ενας από αυτούς τους δρόμους, είναι οι σπουδές στο εξωτερικό.

«Δεν επέλεξα την… εύκολη οδό. Ημουν αποφασισμένος και συνειδητοποιημένος για την επιλογή μου. Ηδη, μάλιστα, έχω νοικιάσει σπίτι στην Ολλανδία, όπου θα σπουδάσω», λέει, ετοιμάζοντας… βαλίτσες.

«Τα ελληνικά πανεπιστήμια πιστεύω ότι δεν μπορούν να μου προσφέρουν όλα όσα θέλω και τα βρήκα στη σχολή που θα σπουδάσω στο πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ στην Ολλανδία. Δεν έχουν διασύνδεση με την αγορά εργασίας, προσφέρουν άσκοπη γνώση μέσα από μαθήματα, δεν υπάρχει η αλληλεπίδραση μεταξύ καθηγητών και φοιτητών», απαριθμεί τους λόγους της συνειδητής επιλογής του που ετοιμάζεται να υλοποιήσει.

«Εδωσα πανελλαδικές για να νιώθω καλά με τον εαυτό μου»

Παρ’ όλα αυτά έδωσε πανελλαδικές. «Το έκανα με τη θέλησή μου. Για να νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Για να δείξω ότι είμαι δυνατός κι ότι δεν φεύγω επειδή, δήθεν, δεν μπορώ να τα καταφέρω στην Ελλάδα», αναφέρει, εξηγώντας ότι κάθε φορά που ανακοίνωνε σε κάποιον την επιλογή του να φύγει για σπουδές στο εξωτερικό, δεχόταν αντιδράσεις στα όρια του ρατσισμού.

Ακόμη κι όταν την Παρασκευή, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, που τον βρήκε στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα της Μαγνησίας, πήγε να πάρει τους προσωπικούς του κωδικούς από το σχολείο, για να μπορέσει να συμπληρώσει το μηχανογραφικό του, όταν ανοίξει η πλατφόρμα, η αντίδραση ήταν: «Ε, τώρα θα κάτσεις…».

Ο Φώτης Νικόπουλος όμως θα ακολουθήσει τον δικό του δρόμο. «Θα συμπληρώσω το μηχανογραφικό για τυπικούς λόγους αλλά και σε περίπτωση που τα πράγματα στην Ολλανδία δεν πάνε καλά», λέει στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ, προτρέποντας τους συνομηλίκους του, να ακολουθούν τον δικό τους δρόμο και την κοινωνία να αρχίσει να σκέφτεται out of the box (έξω από το κουτί, δηλαδή διαφορετικά από την πεπατημένη).