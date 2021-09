H έρευνα που διέρρευσε αποκαλύπτει μεταξύ άλλων ότι ένα στα τρία κορίτσια κατηγορεί την δημοφιλή εφαρμογή για την αρνητική εικόνα που έχει για το σώμα του και ότι το 6% ήθελε να αυτοκτονήσει εξαιτίας αυτού.

Το Facebook –που αγόρασε το Instagram το 2012- γνωρίζει ότι είναι τοξικό για τα νεαρά κορίτσια εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια, αλλά συνεχίζει να προσθέτει φίλτρα επεξεργασίας στην εφαρμογή, παρά το γεγονός ότι πολλά κορίτσια στην Αμερική, αλλά και την Ευρώπη το κατηγορούν για την επιθυμία τους να αυτοκτονήσουν.

How Instagram Is Changing Us

How Instagram Is Changing Us

Η έρευνα που διέρρευσε από τη Wall Street Journal και δημοσιεύθηκε χθες αποκαλύπτει ότι από το 2019 τουλάχιστον, το Facebook έχει προειδοποιηθεί ότι το Instagram βλάπτει την εικόνα του σώματος των νεαρών κοριτσιών.

Το 2019, μια ανάρτηση σε πίνακα μηνυμάτων του κολοσσού έγραφε: «Κάνουμε χειρότερα τα θέματα της εικόνας του σώματος για ένα στα τρία έφηβα κορίτσια». Η έρευνα αποκάλυψε ότι το 32 % των κοριτσιών είπε ότι το Instagram τα έκανε να αισθάνονται χειρότερα για το σώμα τους εάν είχαν ήδη ανασφάλειες.

«Οι έφηβοι κατηγορούν το Instagram για την αύξηση του ποσοστού άγχους και κατάθλιψης». Μια άλλη παρουσίαση διαπίστωνε ότι μεταξύ των εφήβων που είχαν αυτοκτονικές τάσεις το 13% των Βρετανών χρηστών και το 6% των Αμερικανών απέδιδαν τα αρνητικά τους συναισθήματα στο Instagram.

Η έρευνα όχι μόνο επιβεβαιώνει αυτό που έχει αναγνωριστεί δημόσια εδώ και χρόνια – ότι το Instagram μπορεί να βλάψει την εικόνα του σώματος ενός ατόμου, ειδικά αν αυτό το άτομο είναι νεαρό – αλλά επιβεβαιώνει ότι η διεύθυνση του Facebook γνώριζε τόσα πολλά και μάλιστα έκανε και σχετικές έρευνες.