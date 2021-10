Μαθητές και καθηγητές από το εξωτερικό φιλοξενήθηκαν στο 2ο ΕΠΑΛ Τρικάλων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2 με τίτλο “FabLab SchoolNet: STEAM education and learning by Robotics, 3D and Mobile technologies”. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε από 27 Σεπτεμβρίου μέχρι 1 Οκτωβρίου 2021 και συμμετείχαν πέντε μαθητές και ένας καθηγητής από τη Λιθουανία καθώς και πέντε μαθητές και δύο καθηγήτριες από τη Βουλγαρία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι Έλληνες μαθητές και εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις, να βελτιώσουν δεξιότητες επικοινωνίας και να συμμετάσχουν στη δημιουργία εργασιών δουλεύοντας συνεργατικά με τους αντίστοιχους μαθητές και εκπαιδευτικούς από τις άλλες χώρες της Ευρώπης στους εργαστηριακούς χώρους του σχολείου. Ο κύριος στόχος ήταν οι συμμετέχοντες μαθητές να συνεργαστούν και να υλοποιήσουν ένα project με την αξιοποίηση της ρομποτικής, των 3D και των φορητών τεχνολογιών στο εργαστήριο καινοτομίας FabLab του 2ου ΕΠΑΛ. Το θέμα του project αντλήθηκε από το έργο “Ομήρου Οδύσσεια” ώστε οι μαθητές να εμπνευστούν από την Ελληνική Ιστορία και Μυθολογία.

Την πρώτη μέρα της συνάντησης οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του 2ου ΕΠΑΛ Τρικάλων και παρουσίασαν πληροφορίες για τη χώρα, την πόλη και το σχολείο τους στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Η έναρξη των εργασιών έγινε στο εργαστήριο του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών όπου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν μέσα από καλλιτεχνικές δραστηριότητες, να σχεδιάσουν την πίστα ρομποτικής και να δημιουργήσουν κατασκευές – αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν τις επόμενες μέρες στο εργαστήριο FabLab. Μετά το τέλος των εργασιών οι μαθητές και οι καθηγητές επισκέφθηκαν το πάρκο του Αη Γιώργη για αθλητικές δραστηριότητες και πικνικ.

Τη δεύτερη μέρα οι εργασίες μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο καινοτομίας FabLab του σχολείου όπου οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις 3D τεχνολογίες για την υλοποίηση του project. Αρχικά έγινε παρουσίαση των τεχνολογιών και του εργαστηριακού εξοπλισμού και οι μαθητές πραγματοποίησαν έρευνα στο διαδίκτυο για την εύρεση κατάλληλων τρισδιάστατων μοντέλων από αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους. Στη συνέχεια, σχεδίασαν τα δικά τους τρισδιάστατα μοντέλα με τη χρήση του λογισμικού TinkerCad, χρησιμοποίησαν τον 3D σαρωτή και τον 3D εκτυπωτή και δημιούργησαν τις δικές τους τρισδιάστατες κατασκευές. Τέλος, πραγματοποιήθηκε επίδειξη πτήσης του drone που διαθέτει το σχολείο. Το απόγευμα οι μαθητές συμμετείχαν σε διαδραστική περιήγηση στην πόλη των Τρικάλων με τη χρήση εφαρμογής (app) στο κινητό τους τηλέφωνο.

Η τρίτη μέρα ήταν αφιερωμένη στις ρομποτικές τεχνολογίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να κατασκευάσουν ρομποτικά συστήματα και να δημιουργήσουν τα κατάλληλα προγράμματα ώστε τα ρομπότ να εκτελέσουν συγκεκριμένες αποστολές πάνω στην πίστα που είχε σχεδιαστεί. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το Δημαρχείο της πόλης, όπου πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των τεχνολογικών καινοτομιών, των συστημάτων και των υπηρεσιών της έξυπνης πόλης καθώς και ξενάγηση στο κέντρο ελέγχου του Smart Trikala.

Την τέταρτη μέρα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στα Μετέωρα, στο Κέντρο Ψηφιακής προβολής της Ιστορίας και του Πολιτισμού των Μετεώρων και στο Μουσείο Ελληνικής Παιδείας στην Καλαμπάκα, όπου υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικές δράσεις και οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για την ιστορία της περιοχής, την Ελληνική γλώσσα, την Ελληνική Εκπαίδευση και τον Ελληνικό Πολιτισμό.

Η πέμπτη και τελευταία μέρα της συνάντησης ήταν αφιερωμένη στις φορητές τεχνολογίες. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν το project με στοιχεία επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality) χρησιμοποιώντας φορητές συσκευές καθώς και την πλατφόρμα και την εφαρμογή (app) που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος γι’ αυτό το σκοπό. Η συνάντηση έκλεισε με την παρουσίαση των εργασιών, την αξιολόγηση και την παράδοση των πιστοποιητικών στους συμμετέχοντες.

Η οργάνωση της συνάντησης έγινε από την υποδιευθύντρια του 2ου ΕΠΑΛ Αβδελίδου Ελένη με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού Φωτεινής Μαρκάκη. Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των εργασιών των μαθητών στο εργαστήριο Εφαρμοσμένων Τεχνών υπεύθυνες ήταν οι καθηγήτριες του τομέα Πιτυρίγκα Αλεξάνδρα, Καλογεράκη Αικατερίνη και Σπαθή Ευτυχία. Οι αθλητικές δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού Κυριαζή Θωμά. Τέλος, υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των εργασιών στο εργαστήριο FabLab του σχολείου ήταν ο καθηγητής πληροφορικής Αβδελίδης Ευάγγελος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του 2ου ΕΠΑΛ Τρικάλων (http://2epal-trikal.tri.sch.gr).