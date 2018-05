Ευρωπαίοι εκπαιδευτικοί με το 5ο Γυμνάσιο στον Δήμαρχο Τρικκαίων

Εκπαιδευτικούς του προγράμματος Erasmus+ που υλοποιεί το 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων υποδέχθηκε την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου. Οι εκπαιδευτικοί του τρικαλινού σχολείου υλοποιούν τη δράση “Let me think, let me be myself_ ICT as a tool of inclusion and opportunities” σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης και σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Πορτογαλίας, Δανίας και Ρουμανίας. Ένας από τους ειδικούς στόχους του προγράμματος είναι η ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική διαδικασία. Ο κ. Παπαστεργίου επεσήμανε την σπουδαιότητα των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση και ενημέρωσε τους Ευρωπαίους καθηγητές/τριες πως εξόπλισε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τρικκαίων με κιτ ρομποτικής και με arduino τα Γυμνάσια και Λύκεια. Ο συντονιστής της Δανίας κ. John Larsen τόνισε πως διαπίστωσε πως το 5ο Γυμνάσιο δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από άποψη εξοπλισμού από τα σχολεία της Δανίας και όλοι οι φιλοξενούμενοι ανέφεραν πως ενθουσιάστηκαν από τις ομορφιές της πόλης των Τρικάλων.

Τους καθηγητές χαιρέτισαν και ενημέρωσαν για την πόλη και οι Αντιδήμαρχοι κ. Αναστασίου και κ. Αλεστά. Την αποστολή συνόδευσαν οι καθηγητές του 5ου Σμιξιώτη Φανή, Μόσχοβος Αθανάσιος, και Καλλιάρας Χρήστος.