Ήταν 4 Ιουλίου 2004, η Ελλάδα με γκολ του Άγγελου Χαριστέα νικούσε 1-0 την Πορτογαλία στο «Ντα Λουζ» και πετύχαινε έναν ποδοσφαιρικό άθλο, ανεβαίνοντας στην κορυφή της Ευρώπης.

«Οι Έλληνες έγραψαν ποδοσφαιρική ιστορία» είχε πει ο Ότο Ρεχάγκελ, ο πρωτεργάτης της σπουδαιότερης επιτυχίας! Οι μοναδικές στιγμές που ζήσαμε εκείνη τη βραδιά ήταν τόσο έντονες που θα μοιάζουν σαν να ήταν χθες όσα χρόνια κι αν περάσουν.

Πολλά μπορεί να γράψει κάποιος για τον άθλο του 2004, αλλά έχει μεγαλύτερη αξία να παραθέσουμε όσα έγραψαν οι άλλοι γι’ αυτή την ιστορική επιτυχία. Το Newsbomb.gr παρουσιάζει όσα διθυραμβικά ανέφεραν τα μεγαλύτερα ξένα ΜΜΕ μετά τον θρίαμβο της Λισαβόνας.