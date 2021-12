«Εθνεγερσία 1821»: Κειμήλια του αγώνα έρχονται για πρώτη φορά στο φως σε μία μοναδική έκθεση στο Μουσείο Τσιτσάνη/Δίδυμο οθωμανικό Λουτρό/Θερμό ανδρών στην έκθεση μνήμης και τιμής για τον Αγώνα του 1821, με τίτλο «Εθνεγερσία 1821».

Η έκθεση «Εθνεγερσία 1821»διεξάγεται υπό την αιγίδα του Δήμου, αποτελεί δε ιδιωτική πρωτοβουλία όπου για πρώτη και μοναδική φορά οικογένειες εκθέτουν κειμήλια και ιδιωτικές συλλογές περιόδου του Αγώνα. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο. Εκτίθενται στο κοινό οπλισμός, ενδυμασίες και κοσμήματα 18ου και 19ου αιώνα. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και την Δευτέρα και οι ώρες λειτουργίας έχουν ως εξής:

Κυριακή 19/12: 10:00 – 13:00 & 16:00 – 20:00

Δευτέρα 20/12: 10:00 – 13:00 & 16:00 – 20:00

Ελεύθερη είσοδος για το κοινό.

Εκθέτες

Οικογένειες Νικόλαου Βερεντζιώτη, Χρυσόστομου Βλάχου, Βασίλειου Λισγάρη, Γεωργίου Τζάνη.

Λάτρεις της παράδοσης και των εθίμων, διασώστες σπάνιων κειμηλίων της εποχής του Αγώνα και της μνήμης των θυσιών του Γένους. Μετά από αγώνα δεκαετιών κατάφεραν να διασώσουν πολύτιμα ΓΝΗΣΙΑ κειμήλια της εποχής και η αγάπη τους αυτή ενέπνευσε και την διοργάνωση της έκθεσης.

ΠΑΜ.Ε.ΜΑ (Παμμακεδονική ΕΝΩΣΗ Μακεδονικού ΑΓΩΝΑ Ελλάδας-Αυστραλίας)

Από τη δεκαετία του ’90 με πληθώρα δράσεων διάσωσης της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας των Ελλήνων. Αδελφοποιημένη με την Παμμακεδονική Αυστραλίας και Η.Π.Α, συνεργάζεται με το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Μακεδονικών Σπουδών.

Συντελεστές – Χορηγοί

Μοράκης Αγροαναπτυξιακή

Πάντα δίπλα στον Έλληνα παραγωγό και στηρίζοντας την τρικαλινή κοινωνία. Υπερήφανος χορηγός πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Εύξεινος Λέσχη Ποντίων και Μικρασιατών Νομού Τρικάλων

Μία λέσχη με αμέτρητες πετυχημένες εκδηλώσεις, με γνώμονα την διατήρηση και διάδοση της Ποντιακής λαογραφίας και παράδοσης.

Ομάδα 731

Από το 2018, όταν και ιδρύθηκε, δραστήρια σε θέματα κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα και εθελοντισμού.

Exhibitors

Families of Nikolaos Verentziotis, Chrysostomos Vlachos, Vassilios Lisgaris, Georgios Tzanis.

Lovers of tradition, rescuers of rare relics of the time of 1821 and the memory of the sacrifices of the Nation. After decades of strenuous efforts, they managed to save precious GENUINE relics of that time and their love inspired the organization of the exhibition.

PAM.E.MA (Pan-Macedonian UNION OF MACEDONIAN STRUGLE Greece-Australia)

Since the 90’s with a variety of actions to save the historical and cultural identity of the Greeks. Twinned with Pan-Macedonian Australia and the USA unions, collaborates with the Australian Institute of Macedonian Studies.

Contributors – Sponsors

Morakis Agrodevelopment

The wingman of the Greek farmer and producer; supporting the society of Trikala. Proud sponsor of cultural events.

Eúxinos Club of Pontic and Asia Minor Greeks of the Prefecture of Trikala

A club with countless successful events, guided by the will of preservation and dissemination of Pontic folklore and tradition.

Group 731

Since 2018, when founded, active in matters of social and cultural character and volunteering.