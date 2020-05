Σοκολατένια κρέμα τσίζκεικ με σάλτσα καραμέλας και ανθό αλατιού. Έρωτας με την πρώτη μπουκιά αυτό παθαίνει όποιος το δοκιμάσει.Τόσο απλό και εύκολο γλυκό αλλά τόσο νόστιμη και γεμάτη γεύση.Σκέφτεστε να φτιάξετε κάτι καλύτερο για αυτόν που αγαπάτε;

Εγώ όχι πάμε στην κουζίνα για πολύ καραμελοσοκολατένιο γλυκό.

Υλικά για την κρέμα τσίζκεικ:

100 γρ. κουβερτούρα ψιλοκομμένη

2 κ.σ. γάλα εβαπορέ

120 γρ. κρέμα τυριού πρέπει να είναι σ.θ.δ



Για την σάλτσα καραμέλας:

1/3 κούπας ζάχαρη

2 κ.σ. βούτυρο

3 κ.σ. γάλα εβαπορέ

1/4 κ.γ. ανθό αλατιού και έξτρα για στόλισμα και καραμέλες

Εκτέλεση :

Ζεσταίνουμε το γάλα και το ρίχνουμε στην ψιλοκομμένη κουβερτούρα.Αφήνουμε 2-3 λεπτά να λιώσει η κουβερτούρα και ανακατεύουμε.Χτυπάμε την κρέμα τυριού να αφρατέψει και προσθέτουμε την σοκολάτα.Συνεχίζουμε το χτύπημα 1-2 λεπτά και έχουμε μια βελούδινη κρέμα.Αδειάζουμε την κρέμα σε 2 πυρίμαχα σκεύη ράμκεν και τα σκεπάζουμε. Αφήνουμε να κρυώσουν και φτιάχνουμε την σάλτσα καραμέλας

Σε μια κατσαρόλα βάζουμε την ζάχαρη και ανακατεύουμε συνεχώς,σε μέτρια θερμοκρασία.Μόλις αρχίσει να λιώνει και να παίρνει χρώμα, προσθέτουμε το βούτυρο και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει.

Τέλος προσθέτουμε το γάλα προσεχτικά γιατί είναι καυτή.

Ανακατεύουμε 1 λεπτό κατεβάζουμε από την φωτιά και προσθέτουμε τον ανθό αλατιού.

Σερβίρουμε την κρέμα τσίζκεικ με σάλτσα καραμέλας έξτρα ανθό αλατιού και καραμέλες.

«Καλή γλυκιά όρεξη elpidas little corner»

– Love is in the Air –

Καλή επιτυχία . Την συνταγή μας έστειλε η φίλη μας Ελπίδα Χαραλαμπίδου , τις συνταγές της οποίας μπορείτε να δείτε και στην σελίδα της : http://elpidaslittlecorner.blogspot.gr/2016/11/blog-post_9.html