Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες-Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ.
Ειδικότερα:
- A. ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΑΠΟΨΕ (ΤΕΤΑΡΤΗ 10-01-2018) ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
α. ΤΙΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ:
- ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΥΡΙΩΣ ΤΑ ΝΟΤΙΟΤΕΡΑ), ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ.
- ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ (11-01-18) ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ. β. ΤΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ 1000 ΜΕΤΡΑ) ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ.
Β. ΝΕΑ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (12-01-2018) ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
α. ΤΙΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ:
- ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (12-01-18) ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ, ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΤΙΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ..
- ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (13-01-18) ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΤΗ ΘΡΑΚΗ, ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΤΙΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ, ΤΗ ΣΤΕΡΕΑ (ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ), ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ, ΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ.
β. ΤΙΣ ΠΥΚΝΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
- ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ 700 ΜΕΤΡΑ) ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.
- ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ (ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 400-600 ΜΕΤΡΑ) ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ.
γ. ΤΟΥΣ ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥΣ (8 ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ 9 ΜΠΟΦΟΡ) ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΙ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ (16-01-18).
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙΡΟΥ ΤΗΣ ΕΜΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΜΥ www.emy.gr