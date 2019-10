ERASMUSDAYS 2019 στο 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων

Το 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων, στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού εορτασμού των “Erasmus Days 2019” («Ημέρες Erasmus 2019») την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019, οργάνωσε δράση στην αίθουσα εκδηλώσεων του e-trikala. Η εκδήλωση ήταν ανοικτή για το κοινό και παρευρέθηκαν μαθητές/τριες, γονείς, εκπαιδευτικοί και πολίτες των Τρικάλων.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος «Let me think, let me be myself: ICT as a tool of inclusion” που πραγματοποιείται στο 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων καθώς και η ανάδειξη των θετικών εμπειριών που αποκόμισαν μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί από τη συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+.

Την εκδήλωση άνοιξε η κ. Σμιξιώτη Φανή, συντονίστρια του Προγράμματος Erasmus+ που υλοποιείται στο σχολείο και η οποία καταρχήν εξήγησε πως το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη θεματική του προγράμματος του 5ου Γυμνασίου Τρικάλων και στα οφέλη που αποκόμισαν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο πρόγραμμα από την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Στη συνέχεια τόνισε πως η συμμετοχή στα προγράμματα ERASMUS+ παίζει σπουδαίο ρόλο στην ολιστική ανάπτυξη μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Το τελευταίο επιβεβαίωσαν και μαθήτριες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και μίλησαν με ενθουσιασμό για τη συμμετοχή τους. Είπαν για τις δεξιότητες που ανέπτυξαν, για τις γνώσεις που απέκτησαν, τις φιλίες που δημιούργησαν, τις διαφορετικές κουλτούρες που γνώρισαν και γενικώς για την εμπειρία ζωής που αποκόμισαν. Κατέληξαν δε πως «η συμμετοχή δεν είναι απλά ένα ταξίδι στο εξωτερικό αλλά μια εμπειρία που σου αλλάζει τη ζωή και σε φέρνει πιο κοντά στον καλό σου εαυτό. Μαθαίνεις να τολμάς, να μη φοβάσαι, να δίνεις, να μοιράζεσαι, να εκφράζεις τη γνώμη σου… Νιώθεις δυνατός, γεμάτος αυτοπεποίθηση, ελεύθερος».

Τέλος έγιναν ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες και ακολούθησε ανοικτή συζήτηση για τα προγράμματα ERASMUS+ . Δείτε περισσότερα για τα προγράμματα ERASMUS+ στον παρακάτω σύνδεσμο. https://www.iky.gr/el/erasmusplus