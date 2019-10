Επταήμερο διεθνές αφιέρωμα της Κινηματογραφικής Λέσχης Τρικάλων

Η πρώτη μιας σειράς εκδηλώσεων για τα δεκάχρονα της λειτουργίας του νυν ΔΣ της Κινηματογραφικής Λέσχης Τρικάλων, ανακοινώνεται για τον Οκτώβριο. Πρόκειται για επταήμερη προβολή 7 ταινιών μεγάλου μήκους και 12 ταινιών μικρού μήκους, από τις 7 έως τις 14 Οκτωβρίου 2019, (πλην του Σαββάτου 12 Οκτωβρίου). Οι προβολές θα γίνουν στην αίθουσα του Δημοτικού Κινηματογράφου, χωρίς τη συνεργασία του οποίου θα ήταν αδύνατη η πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Οι ταινίες μάλιστα, προσφέρθηκαν ευγενώς από τις πρεσβείες των χωρών που μετέχουν στο μεγάλο αυτό, πολυποίκιλο αφιέρωμα: Κούβα, Ιράν, Ισραήλ και Σουηδία, αποτυπώνουν μια εικόνα των χωρών τους, μια εικόνα των ανθρώπων τους, μέσα από τα μάτια των σκηνοθετών. Πολυβραβευμένες ταινίες, από εντελώς διαφορετικές οπτικές και από εντελώς διαφορετικές κοινωνικές, θρησκευτικές, οικονομικές, γεωγραφικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα, «εμφανίζονται» στα Τρίκαλα. Η πρωτοβουλία αυτή της Κινηματογραφικής Λέσχης Τρικάλων είναι μια γνωριμία με ταινίες που δύσκολα θα βρει κάποιος να παρακολουθήσει, από χώρες που δεν βρίσκονται στον πυρήνα των διαφημισθέντων προς προβολή.

Για την ώρα έναρξης και ειδικότερες πληροφορίες, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ

7/10 Κανάλι Μπλάουμιλχ (Ισραήλ)

Κωμωδία, 1969, 90’

Σκηνοθεσία: Efraim Kishon

Σενάριο: Efraim Kishon

Πρωταγωνιστούν: Bomba Tsur, Nisim Azkiri, Shaike Ofir

Ένας παράφρονας με καταπιεστική παρόρμηση σκαψίματος δραπετεύει από το ψυχιατρείο, κλέβει ένα κομπρεσέρ και αρχίζει να σκάβει σε μια κεντρική αρτηρία του Τελ Αβίβ. Οι δημοτικοί υπάλληλοι και η αστυνομία υποθέτουν ότι ενεργεί κατόπιν οδηγίας του δήμου και κάνουν ό,τι μπορούν για να τον βοηθήσουν.

Ισραηλινή υποψηφιότητα για το Βραβείο Golden Globe 1970

8/10 Το καλοκαίρι της Άβια( Ισραήλ)

Δραματική, 1988, 95’

Σκηνοθεσία: Eli Cohen

Σενάριο: Gila Almagor, Eli Cohen

Πρωταγωνιστούν: Gila Almagor, Kaipo Cohen

Βασισμένη στο αυτοβιογραφικό μπεστ σέλερ της πρωταγωνίστριας Γκίλα Αλμαγκόρ, η ταινία διηγείται τη δύσκολη παιδική ηλικία της με τη μητέρα της, η οποία υποφέρει από τραύματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ένας καθρέφτης των πρώτων χρόνων του νεοσύστατου κράτους του Ισραήλ.

Αργυρή Άρκτος Φεστιβάλ Βερολίνου 1989

Βραβείο Καλύτερης Ξένης Ταινίας Φεστιβάλ Σαν Ρέμο 1989

Ισραηλινή υποψηφιότητα στα βραβεία Όσκαρ 1989

9/10 Κατακλυσμός (Ισραήλ)

Δραματική, 2011, 100’

Σκηνοθεσία: Guy Nativ

Σενάριο: Noa Berman-Herzberg, Guy Nattiv

Πρωταγωνιστούν: Ronit Elkabetz, Michael Moshonov, Tzahi Grad, Yoav Rotman

Όλα είναι μπερδεμένα στη ζωή του Γιόνι. Είναι σχεδόν 13 ετών, εξαιρετικά έξυπνος, αλλά όχι αναπτυγμένος σωματικά και προσπαθεί καθημερινά να μεγαλώσει γρήγορα, ώστε να φαίνεται νέος άντρας στην επερχόμενη τελετή της θρησκευτικής ενηλικίωσής του. Οι συμμαθητές του τον παρενοχλούν με την παραμικρή ευκαιρία, ενώ οι γονείς του σχεδόν δεν μιλάνε ο ένας στον άλλο ή απλά επικοινωνούν μέσω του ίδιου. Επιπλέον, ο 17χρονος αυτιστικός του αδερφός, κλεισμένος για χρόνια σε ίδρυμα, επιστρέφει στο σπίτι λίγο πριν την τελετή. Το γεγονός αυτό συνταράζει τα ασταθή θεμέλια της οικογένειας.

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χάιφας, 2011

Βραβείο Καλλιτεχνικής Επίτευξης και Βραβείο Κοινού, 52ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 2011

10/10 Habanastation ( Κούβα )

Σκηνοθεσία: Ian Padron, Σενάριο: Felipe Espine, Φωτογραφία: Alejandro Perez, Μουσική: Rene Banos, Μοντάζ: Jose Lemuel, Παραγωγή: 2011, ICAIC (Κούβα), LA COLMENITA, Noél Alvarez, Διάρκεια: 95’, Γλώσσα: Ισπανικά

Πρωταγωνιστούν: Claudia Alvariño, Rubén Araujo, Blanca Rosa Blanco

Μακριά από το πολυτελές σπίτι του στο Μιραμάρ, ένα παιδί παρακολουθεί την παρέλαση της 1η Μαΐου. Αλλά, όταν χάνετε στο πλήθος, καταλήγει τυχαία στην γειτονιά της «Λα Τίντα», όπου ζει ο συμμαθητής του Κάρλος, που μέχρι τότε, ήταν τελείως αλλόκοτος γι ‘αυτόν. Μια ιστορία που αποκαλύπτει τα διαφορετικά πρόσωπα της κουβανικής πραγματικότητας από την καθημερινή ζωή των παιδιών.

Επίσημη συμμετοχή της Κούβας, στην κατηγορία Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας στα βραβεία 84α Βραβεια Όσκαρ.

Βραβείο Glauber Rocha στο Φεστιβάλ ΛατινόφωNων Ταινιών στην Λίμα

Καλύτερη ταινία στο Φεστιβαλ Traverse City, Michigan USA

Βραβείο σκηνοθεσίας στο Premio ACE

11/10 Χορεύοντας με τη Μάργκο (Κούβα)

Σκηνοθεσία: Arturo Santana

Σενάριο: Eliseo Altunaga, Maykel Ponjuan

Μουσική: Rembert Egues

Παραγωγή: Κούβα, Βενεζουέλα 2015

Διάρκεια: 105’Πρωταγωνιστούν: Mirtha Ibarra, Erdwin Fernadez, Yenisse Soria

31 Δεκεμβρίου 1958, παραμονές της Κουβανικής Επανάστασης. Ένας σπάνιος πίνακας εξαφανίζεται από το σπίτι μιας όμορφης πλούσιας χήρας στην Αβάνα. Η σχέση μεταξύ τους εν μέσω της έρευνας και άλλων γεγονότων, αποκαλύπτει σιγά-σιγά την ιστορία τόσο του σπιτιού όσο και της ίδιας της οικογένειας. Η άφιξη των γενειοφόρων επαναστατών στην Αβάνα, αλλάζει την μοίρα όλων.

13/10 Βραβευμένες ταινίες μικρού μήκους (Ιράν)

The scarecrows die too

Directed by Parviz Rostami

Βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας

Synopsis

This is a story of an old couple who lost their son and his wife in a bomb blast at their wedding during the war between Iran and Iraq. The couple is reminded of the war by the guns left behind and landmines that surround the mountains around their village. They are worried about the war starting again. The movie is written based on the stories told by a survivor citizen of Dezli village.

Technical data

Fiction, Color, Duration: 14′ 39», Year: 2015

Manicure

Directed by Arman Fayyaz

Βραβείο καλύτερης παραγωγής

Synopsis

The young woman who committed suicide was carried for bury to the holly tomb of the village, but the fanatical villagers were expelled after discovering her female hermaphrodite nature and her engagement with her husband.

Technical data

Fiction, Color, Duration: 14′ 02», Year: 2018

Ayoob

Directed by Amin Qavami

Βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας

Synopsis

Ayoob is transferred to the hospital with a hearse instead of an ambulance.

Technical data

Fiction, Color, Duration: 21′ 45», Year: 2017

Temporary

Directed by Behzad Azadi

Βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας

Synopsis

Zahra lives with her only daughter in Tehran. She is temporarily married to a man who has never seen her, in order to live her life, on the suggestion of her neighbor’s wife.

Technical data

Fiction, Color, Duration: 15′ 29», Year: 2013

Zona

Directed by Toofaan Nahan Ghodrati

Βραβείο καλύτερης φωτογραφίας

Synopsis

A man is called to the court by a woman who claims pregnancy after being with him. For proving this claim the DNA test is taken and the result clears other happenings of man’s life.

Technical data

Fiction, Color, Duration: 20′ 42», Year: 2018

Periodicity

Directed by Ali Khoshdouni Farahani

Βραβείο καλύτερου ήχου

Synopsis

In an unspecific time and area a man inside his tiny cell tries to communicate with the outside sound.

Technical data

Fiction, Color, Duration: 8′ 59», Year: 2016

Ice water

Directed by Jalal Saedpanah

Βραβείο καλύτερης σκηνογραφίας

Synopsis

Perhaps no one knows the value of water better than an old man who tied the droplets of water to his life in order to keep the cycle of animals alive.

Technical data

Fiction, Color, Duration: 15′ 54», Year: 2015

The cemetery men

Directed by Ali Mardomi

Βραβείο καλύτερων κοστουμιών

Synopsis

An old man is the only narrator of the tragedies of Karbela in an old cemetery on the outskirts of the city. When a younger narrator enters, the old man’s peace is disturbed.

Technical data

Fiction, Color, Duration: 29′ 27», Year: 2015

It rains slowly

Directed by Saeed Nejati

Βραβείο καλύτερου μοντάζ & Βραβείο κοινού (on line ψηφοφορία)

Synopsis

The story happened in 1980s and its topic is: a teacher teaches the students what freedom is and how to withstand injustice.

Technical data

Fiction, black & white, Duration: 15′ 0», Year: 2016

The little boy

Directed by Mona A. Shahi

Βραβείο καλύτερου animation

Synopsis

People are leaving a town by the order of military but a little boy does not want to follow them as he has his own mission to do.

Technical data

Animation, black & white, Duration: 7′ 00», Year: 2015

For sale

Directed by Ali Bana`iyan

Τιμητική διάκριση

Synopsis

A young mother is struggling with her feelings when she has to give her baby for sale.

Technical data

Fiction, Color, Duration: 14′ 00», Year: 2017

Are you volleyball?!

Directed by Mohamad Bakhshi

Τιμητική διάκριση

Synopsis

A group of Arabian spoken asylum seekers arrive to an English spoken country border and can’t keep going. They conflict with border soldiers everyday till a deaf-mute baby becomes a catalyst for better communication between two groups.

Technical data

Fiction, Color, Duration: 14′ 57», Year: 2017

Hostess

Directed by Omid Abdollahi

Τιμητική διάκριση

Synopsis

A middle aged woman reluctantly accepts to take part in his son’s nightly party, but not as a guest. She is the hostess.

Technical data

Fiction, Color, Duration: 20′ 28», Year: 2014

Icky

Directed by Parastoo Cardgar

Τιμητική διάκριση

Synopsis

It is the story of a child living in a land whose people have solved Rubik`s Cube as their head.

Technical data

Animation, Color, Duration: 5′ 55», Year: 2016

Animal

Directed by Bahman & Bahram Ark

Τιμητική διάκριση

Synopsis

This is the story of a man trying to escape from the country border.

Technical data

Fiction, Color, Duration: 15′ 16», Year: 2017

Rope

Directed by Azar Μansoori

Τιμητική διάκριση

Synopsis

It narrates the story of a man who lives in a city where people have execution rope above their heads.

Technical data

Animation, Color, Duration: 7′ 11», Year: 2016

Not Yet

Directed by Arian Vazirdaftari

Τιμητική διάκριση

Synopsis

Hasti is studying abroad and her parents are determined to celebrate her birthday.

Technical data

Fiction, Color, Duration: 14′ 49», Year: 2016

The fan!?

Directed by Mostafa Emami

Τιμητική διάκριση

Synopsis

A little boy among hundreds of thousands of football fans in the stadium is looking for something.

Technical data

Fiction, Color, Duration: 5′ 05», Year: 2015

14/10 Drifters ( Σουηδία )

Σενάριο: Peter Grönlund

Σκηνοθεσία: Peter Grönlund

Πρωταγωνιστούν: Malin Levanon, Lo Kauppi, Tomas Neumann, Kalled Mustonen, Harry Friedländer, Ulf Stenberg, Peter Viitanen

Ετος: 2015

Διάρκεια: 92΄

Η εξαρτημένη από τα ναρκωτικά Μίννα, προσπαθώντας να καταπολεμήσει τον εθισμό της, βρίσκει την ευκαιρία να ξεφύγει από τον οφειλέτη της, τον τοπικό αντιπρόσωπο ναρκωτικών, τον οποίο έχει εξαπατήσει.

Στην πορεία, καταλήγει στο αυτοκίνητο της Katja, μιας ανύπαντρης αλκοολικής μητέρας, που αγωνίζεται να πάρει πίσω το παιδί της, την επιμέλεια του οποίου της έχουν αφαιρέσει, λόγω του εθισμού της.

Στην αφετηρία μιας απροσδόκητης και φιλελεύθερης φιλίας σε αυτό το σκανδιναβικό δράμα – θρίλερ, οι δύο γυναίκες εγκαθίστανται μαζί σε ένα απομακρυσμένο camp, καταφύγιο «για drifters» όλων των προελεύσεων.

ΒΡΑΒΕΙΑ

Guldbagge Awards 2016: Καλύτερης ηθοποιού, κουστουμιών, μοντάζ, σκηνοθεσίας, , παραγωγής

San Sebastián International Film Festival 2015: βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη