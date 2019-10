Επίτιμοι διδάκτορες στη ΣΕΦΑΑ Τρικάλων Παναγιώτης Γιαννάκης-Joan Duda

Το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας τιμά στη ΣΕΦΑΑΔ στα Τρίκαλα με τον ανώτατο τίτλο του επίτιμου διδάκτορα την Καθηγήτρια Joan Duda και τον Παναγιώτη Γιαννάκη.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019, και ώρα 18.00 στο νέο Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑΑ στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τα παιδιά και οι έφηβοι χρειάζεται να κάνουν τουλάχιστον μία ώρα μέτριας-έντονης έντασης ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ .

Στo πλαίσιo της προώθησης αυτού του μηνύματος, η ΣΕΦΑΑΔ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα τιμήσει με τον ανώτατο τίτλο του επίτιμου διδάκτορα του πανεπιστημίου δύο ανθρώπους που με το έργο τους συνέβαλαν τα μέγιστα στην προώθηση της φυσικής δραστηριότητας των νέων: Την πρόεδρο του European College of Sport Science (ECSS) καθηγήτρια του πανεπιστημίου Birmingham κ. Joan Duda, και τον προπονητή και πρώην αρχηγό της εθνικής ομάδας καλαθοσφαίρισης κ. Παναγιώτη Γιαννάκη.

Αναλυτικά:

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης, και ο Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Καθηγητής Νικόλαος Διγγελίδης διοργανώνουν τελετή Αναγόρευσης προς τιμήν της Καθηγήτριας Joan Duda και του κυρίου Παναγιώτη Γιαννάκη σε Επίτιμους Διδάκτορες του Τμήματος. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019, και ώρα 18.00 στο στο Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι κ.κ. Αθανάσιος Παπαϊωάννου, Καθηγητής, Βασίλειος Γεροδήμος, Καθηγητής και Νικόλαος Κομούτος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πρότειναν στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, την απονομή του τίτλου της Επίτιμης Διδάκτορος του Τμήματος, στην Καθηγήτρια κα Joan L. Duda που διέπρεψε στην Επιστήμη.

Επίσης οι Αθανάσιος Παπαϊωάννου, Καθηγητής, Βασίλειος Γεροδήμος, Καθηγητής και Νικόλαος Κομούτος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πρότειναν στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, την απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορος του Τμήματος, στον κο Παναγιώτη Γιαννάκη, Καθηγητή Φυσικής Αγωγής και προπονητή, για την μακρόχρονη πολύτιμη προσφορά του στον αθλητισμό και στο έθνος.

Πρόγραμμα Τελετής

Α΄ΜΕΡΟΣ

ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ JOAN DUDA

ΣΕ ΕΠΙΤΙΜH ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

Προσφώνηση των τιμώμενων από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθηγητή Ζήση Μαμούρη.

«Έπαινος» προς την Καθηγήτρια Joan Duda από τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού και Διαιτολογίας Καθηγητή Αθανάσιο Παπαϊωάννου.

Ανάγνωση της Εισήγησης, του Ψηφίσματος και της Αναγόρευσης από τον Πρόεδρο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Καθηγητή Νικόλαο Διγγελίδη.

Επίδοση των τίτλων από τον Πρόεδρο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Καθηγητή Νικόλαο Διγγελίδη.

Ομιλία του τιμώμενου με θέμα: «Still motivated to study and intervene on motivation: Sharing directions and reflections’»

Β΄ ΜΕΡΟΣ

ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ

ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ

ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

«Έπαινος» προς τον κύριο Παναγιώτη Γιαννάκη

από τον Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Βασίλη Γεροδήμο.

Ανάγνωση της Εισήγησης, του Ψηφίσματος και της Αναγόρευσης από τον Πρόεδρο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Καθηγητή Νικόλαο Διγγελίδη.

Επίδοση των τίτλων από τον Πρόεδρο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Καθηγητή Νικόλαο Διγγελίδη.

Ομιλία του τιμώμενου με θέμα: «Προσήλωση στο στόχο»

Πέρας της Τελετής

Βιογραφικό της Καθηγήτριας κ. Joan L. Duda

Η Joan L. Duda είναι καθηγήτρια Ψυχολογίας του Αθλητισμού και Άσκησης στη Σχολή Επιστημών Αθλητισμού, Άσκησης και Αποκατάστασης στο Πανεπιστήμιο του Birmingham, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γεννήθηκε στις ΗΠΑ, ολοκλήρωσε τις βασικές της σπουδές (BA) (1977) στην Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Rutgers, μεταπτυχιακές σπουδές (1978) στη Φυσική Αγωγή στο Πανεπιστήμιο Purdue και διδακτορικές σπουδές (Ph.D) (1981) στην Αθλητική Ψυχολογία / Κινησιολογία στο Πανεπιστήμιο του Illinois στην Urbana-Champaign.

Η καθηγήτρια Duda είναι μια από τις πιο αναφερόμενες βιβλιογραφικά ερευνήτριες στις αθλητικές επιστήμες, με περισσότερες από 32.000 παραπομπές, Google Scholar h-index = 92. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 300 άρθρα και κεφάλαια βιβλίων και έχει εκδώσει δύο βιβλία. Είναι διεθνώς γνωστή για την εξειδίκευσή της σχετικά με την παρακίνηση και τους παράγοντες που καθορίζουν την προσκόλληση και τη βέλτιστη ανθρώπινη λειτουργία σε χώρους φυσικής δραστηριότητας και γενικά σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανθρώπινη απόδοση, όπως ο αθλητισμός, η άσκηση και οι τέχνες. Επίσης, έχει εκτεταμένη εφαρμοσμένη αλλά και ερευνητική εμπειρία στην ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων στον αθλητισμό αλλά και γενικότερα σε άλλους τομείς που σχετίζονται με την απόδοση. Δημιούργησε μια σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων Empowering CoachingTM βασισμένα στη θεωρία και την πράξη, για προπονητές, γονείς αλλά και εκπαιδευτικούς στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο με ένα δίκτυο διεθνών συνεργατών. Έχει κάνει θεωρητικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις σε υγιείς αλλά και κλινικούς πληθυσμούς όλων των ηλικιακών κατηγοριών. Η έρευνά της βασίζεται στα πιο σημαντικά θεωρητικά μοντέλα, εφαρμόζοντας της τελευταίες μεθοδολογικές προσεγγίσεις λαμβάνοντας υπόψη μελέτες πεδίου αλλά και στο εργαστήριο που εφαρμόζουν περίπλοκες ποσοτικές αλλά και ποιοτικές τεχνικές.

Η καθηγήτρια Duda είναι Πρόεδρος της μεγαλύτερης Επιστημονικής Εταιρείας Αθλητικών Επιστημών στην Ευρώπη, του European College of Sport Sciences (η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος). Επίσης είναι Πρόεδρος του Τμήματος 12 Αθλητικής Ψυχολογίας της International Association of Applied Psychology). Υπήρξε τέως πρόεδρος Της Διεθνούς Εταιρείας Association for the Advancement of Applied Sport Psychology καθώς και μέλος των εκτελεστικών επιτροπών της North American Society for the Psychology of Sport and Physical Activity, της Ακαδημίας Ψυχολογίας Αθλητισμού (Sport Psychology Academy), του Τμήματος 47 της American Psychological Association και της Διεθνής Εταιρείας Ψυχολογίας του Αθλητισμού (International Society for Sport Psychology). Διετέλεσε Εκδότης του Journal of Applied Sport Psychology και μέλος της συντακτικής επιτροπής πολλών κορυφαίων επιστημονικών περιοδικών στην ψυχολογία και στον αθλητισμό.

Η Joan ήταν προσκεκλημένη κεντρική ομιλήτρια σε πολλά συνέδρια και σε πολλές χώρες, ενώ προσκλήθηκε να δώσει τη σημαντική διάλεξη «Coleman Griffith». Αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας της Νορβηγικής Σχολής Επιστημών του Αθλητισμού (2008) και είναι Visiting International Scholar της Australian Sport Psychology Society. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι αξιολογήτρια του Sub-Panel 46 για την Έρευνα στον τομέα της Άσκησης από το 2008 ως τώρα καθώς και για το REF2021. Ήταν κύρια ερευνήτρια σε έργα προώθησης της φυσικής δραστηριότητας συνολικού ύψους άνω των 6 εκατομμυρίων λιρών που υποστηρίζονται από διάφορους χρηματοδοτικούς φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (FP7), το Erasmus + και πολλούς φορείς χρηματοδότησης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η καθηγήτρια Duda είναι σύμβουλος ψυχολογικών δεξιοτήτων για πάνω από 25 χρόνια, και έχει εργασθεί με αθλητές, προπονητές και γονείς που ασχολούνται με διάφορα αθλήματα σε όλα τα αγωνιστικά επίπεδα. Ήταν η αθλητική ψυχολόγος της Ολυμπιακής ομάδας γυναικών Ενόργανης Γυμναστικής των ΗΠΑ που κέρδισε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στους Αγώνες της Ατλάντα το 1996. Στο Πανεπιστήμιο Purdue ίδρυσε και οργάνωσε το πρόγραμμα Κατάρτισης Ψυχολογικών Δεξιοτήτων που συνεργαζόταν με αθλητές πανεπιστημιακού επιπέδου και προπονητές στο τένις, το στίβο, το softball, το μπάσκετ, το κολύμπι και την πάλη. Στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, έχει συνεργαστεί με κορυφαίους αθλητές σε σχέση με την αθλητική απόδοση και την παρακίνηση.

Η Joan ασκεί συμβουλευτική υποστήριξη τακτικά σε καλλιτέχνες και ήταν η αθλητική ψυχολόγος του Βασιλικού Μπαλέτου του Birmingham για πολλά χρόνια. Με τη συνεισφορά και άλλων μελών της ομάδας της, η καθηγήτρια Duda εξασφάλισε ότι το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Εθνικού Ινστιτούτου Ιατρικής και Επιστήμης του χορού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνεργάζεται επίσης με την Elmhurst School of Dance τόσο σε ερευνητικό όσο και σε επίπεδο ψυχολογικής υποστήριξης στο χορό.

Για να επηρεάσει την πολιτική στον αθλητισμό βάσει επιστημονικών στοιχείων, η Joan είναι μέλος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Υπουργείου Πολιτισμού, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Αθλητισμού του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι επίσης μέλος της ερευνητικής ομάδας για το UK Coaching. Πρόσφατα συνέβαλε σε μια δήλωση συναίνεσης (consensus statement) της κυβέρνησης της Δανίας σχετικά με τη σωματική δραστηριότητα, την υγεία και την ευημερία των παιδιών.

Βιογραφικό Παναγιώτη Γιαννάκη

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης γεννήθηκε το 1959 στη Νίκαια. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά και δύο εγγόνια. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που έχει αναδείξει ο Ελληνικός αθλητισμός και η Ευρωπαϊκή καλαθοσφαίριση. Έχει κατακτήσει τίτλους σε κορυφαίο επίπεδο σε επίπεδο συλλόγων αλλά και εθνικών ομάδων και έχει διακριθεί σε οποιαδήποτε διοργάνωση έχει συμμετάσχει τόσο ως αθλητής και όσο και ως προπονητής. Είναι ο μόνος που έχει κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ και ως αθλητής και ως επικεφαλής προπονητής. Ως παίκτης όσο και ως προπονητής, τόσο με τις πράξεις όσο και με της δημόσιες τοποθετήσεις του, ο κ. Γιαννάκης έχει αναδείξει τις αξίες της μέγιστης προσπάθειας, συνεχούς βελτίωσης, συνεργασίας και συνοχής ομάδας ως προϋποθέσεις της αριστείας στον αθλητισμό αλλά και της δια βίου άθλησης για υγεία. Με το παράδειγμά του παρακίνησε εκατομμύρια νέα παιδιά να υιοθετήσουν την άθληση ως τρόπο ζωής.

Ο Παίκτης

Ξεκίνησε την αθλητική του καριέρα το 1971 στα 12 του χρόνια στον Ιωνικό Νίκαιας. Το 1982 έγινε Draft στο NBA από τους Boston Celtics (από τους πρώτους Ευρωπαίους που έγιναν draft). Το 1984 πήρε μεταγραφή στον Άρη Θεσσαλονίκης, το 1993 στον Πανιώνιο και το 1994 στον Παναθηναϊκό όπου έκλεισε την αθλητική του καριέρα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες του σε διασυλλογικό επίπεδο ήταν η κατάκτηση του Κυπέλλου Κυπελλούχων με τον Άρη και η κατάκτηση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό.

Στην Εθνική ομάδα αγωνίστηκε για πρώτη φορά το 1975 στα 16 του χρόνια όπου με την Εθνική παίδων κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες του με το Εθνικό συγκρότημα των αντρών ήταν το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Αθήνας το 1987 και το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ του Ζάγκρεμπ το 1989.

Στις 2 Αυγούστου 1996, έχοντας απέναντί του τη Βραζιλία, έπαιξε για τελευταία φορά με τη γαλανόλευκη φανέλα.

Με την Εθνική Ομάδα αγωνίστηκε συνολικά 351 φορές, περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο Ευρωπαίο παίκτη, σημειώνοντας συνολικά 5.282 πόντους και μετέχοντας σε 8 Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 3 παγκόσμια πρωταθλήματα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996 στην Ατλάντα.

Ο Προπονητής

Το 1997 Παναγιώτης Γιαννάκης ανέλαβε το ρίσκο να γίνει προπονητής της Εθνικής Αντρών μη έχοντας προηγούμενη εμπειρία από τη θέση του πάγκου.

Στο Ευρωμπάσκετ του Βελιγραδίου το 2005 και 18 χρόνια μετά το Ευρωμπάσκετ του 1987 που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο ως αρχηγός και παίκτης της εθνικής ομάδας το κατέκτησε και ως προπονητής. Επίσης σημαντική επιτυχία ήταν και η κατάκτηση της 2ης θέσης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σαϊτάμα το 2006 αποκλείοντας στον ημιτελικό της διοργάνωσης την Εθνική ομάδα Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Dream Team), η οποία έκτοτε είναι αήττητη μέχρι σήμερα.

Πέρα από την Εθνική Ελλάδος ο Παναγιώτης Γιαννάκης έχει διατελέσει ως προπονητής στον Πανιώνιο. στο Μαρούσι (Τελικός FIBA Europe League), στον Ολυμπιακό (ημιτελικός και τελικός Ευρωλίγκα), στον Άρη Θεσσαλονίκης, στη Γαλλική Λιμόζ και στην Εθνική ομάδα της Κίνας.