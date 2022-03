Περνούσατε ωραία η αλήθεια είναι, είχατε τις καλές στιγμές σας, όμως τα πράγματα ήρθαν έτσι, που φτάσατε στο χωρισμό. Βρίσκεσαι τώρα στην άβολη θέση να σκέφτεσαι διαρκώς πόσο λάθος ήταν η απόφαση αυτή και ότι πρέπει να δοθεί άλλη μία ευκαιρία στη σχέση σας. Εσύ το θέλεις. Εκείν@ όμως; Τ@ λείπεις; Θα γύρναγε ποτέ σε μία παλιά σχέση;

Όσες γνώμες κι αν ζητήσεις, την απάντηση θα στη δώσει μόνο το άλλο άτομο. Όμως επειδή εγώ σε καταλαβαίνω και ξέρω ότι δε θες να φας τα μούτρα σου σε περίπτωση που είναι αρνητική, σου έχω μία προσωρινή λύση που θα σε βγάλει από την εξουθενωτική φάση της υπερανάλυσης.

It’s ζώδια time! Τι τα έχουμε τα άστρα αν δεν μπορούν να μας φωτίσουν σε κάτι τέτοιες στιγμές; Αντί να κάθεσαι να αναρωτιέσαι όλη μέρα για το αν ποτέ θα σου έδινε άλλη μία ευκαιρία, σου μάζεψα τα 5 ζώδια που δεν κάνουν πισωγυρίσματα για κανέναν λόγο!

Για ρίξε μία ματιά παρακάτω:

Κριός

Το Κριαράκι όταν είναι σε σχέση τα δίνει κυριολεκτικά όλα! Κάνει τα πάντα για να κρατήσει κάτι που θέλει. Έτσι, όταν έρχεται ο χωρισμός, πάει να πει ότι έχει εξαντλήσει όλους τους πιθανούς τρόπους για να σωθεί αυτή η σχέση. Από την άλλη, ο εγωισμός ενός Κριού είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ακόμα κι αν όλα έληξαν σε φιλικό κλίμα, το πισωγύρισμα γι’ αυτόν δεν υφίσταται σαν επιλογή. Το βλέπει σαν ήττα και ξέρεις πόσο πολύ δεν του αρέσει να χάνει! Αν, πάλι, το μεταξύ σας δεν τελείωσε με τις καλύτερες προϋποθέσεις, τότε ξέχνα τον εις διπλούν! Too much pride for that.

Λέων

Το λιοντάρι είναι ο βασιλιάς του ζωδιακού κύκλου, που πάει να πει ότι του αρέσει να είναι το κέντρο της προσοχής! Σαν σωστό ζώδιο της φωτιάς θέλει η ζωή του να είναι σαν δραματική ταινία, όπου αυτός είναι ο main character. Τρελαίνεται να τον παρακαλάνε να γυρίσει πίσω και να γίνεται ολόκληρος χαμός για την πάρτη του. Ο ίδιος όμως δεν πρόκειται ποτέ να ρίξει τον εγωισμό του τόσο χαμηλά και να χάσει από τη λάμψη του. Τουτέστιν, δε θα επέστρεφε ποτέ σε πρώην, όμως θέλει οι πρώην να τον βλέπουν σαν άπιαστο Θεό! Όχι καλέ, καθόλου ψυχολογικά.

Σκορπιός

Ο Σκορπιός είναι ζώδιο του νερού, κι αυτό τον κάνει να λειτουργεί κατά κύριο λόγο με το συναίσθημα. Για να είναι μαζί σου ένας Σκορπιός, θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να σε θαυμάζει και να σε ερωτευτεί ακραία πολύ. Εάν χωρίσατε, πάει να πει ότι εκείνος χώρισε μαζί σου πολύ καιρό πριν από τον οριστικό σας τέλος. Έχει ξενερώσει φουλ μέσα του και είναι έτοιμος να πάει παρακάτω. Άρα δεν υπάρχει πιθανότητα να γυρίσει πίσω, καθώς ξέρει ότι δεν υπάρχει νόημα. Δε θέλει κιόλας. Αν ποτέ γυρνούσε, θα το έκανε μόνο για εκδίκηση. Το μόνο ‘back’ που ξέρει, είναι το pay back! Άουτς.

Αιγόκερως

Εγωιστής, παράξενος, (αντιπρόσωπος) και εγωιστής! Δεν ξέρω αν το είπα, αλλά ο Αιγόκερως είναι εγωιστής. Πολύ. Χωρίσατε; Μπορεί να σε κάνει να πιστέψεις ότι δεν υπήρχες ποτέ στη ζωή του. Δε θέλει ούτε καν «φιλικές» σχέσεις. Δε θα μπει στον κόπο να χάσει το χρόνο του για να φτιάξει κάτι που τελείωσε. Στην άκρως λεπτομερώς προγραμματισμένη του ζωή δεν υπάρχει χώρος και χρόνος για κάτι που δε θα του προσφέρει τίποτα καινούργιο. Αν τα είχες με Αιγόκερω, θα ‘πρεπε να ξέρεις ότι μέσα σε όλες τις υπόλοιπες παραξενιές του, υπάρχει και η τοξική υπερηφάνεια.

Υδροχόος

Ο Υδροχόος είναι συνήθως τρεις λαλούν και δυο χορεύουν στη ζωή του. Από τον κανόνα αυτό φυσικά και δε θα ξέφευγε η ερωτική του ζωή. Είναι από τους λίγους στους οποίους δεν τίθεται θέμα εγωισμού, απλά δεν μπαίνει καν στον κόπο να το σκεφτεί, γιατί έχει ήδη προχωρήσει στον επόμενο. Δεν τα πάει πολύ καλά με το να εκφράζει τα συναισθήματά του, οπότε το όλο θέμα φαντάζει πολύ περίπλοκο στα μάτια του. Να κάτσει να αναλύσει συναισθήματα, λάθη, προβλήματα και λύσεις; Ποτέ. Άρα και η επιστροφή δεν υπάρχει στα πλάνα του, γιατί θα έχει βαρεθεί στα μισά.

Φυσικά ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και δεν ισχύουν τα ίδια για όλους, απλά υπάρχει μία τάση προς αυτές τις συμπεριφορές. Αν θες να ξαναγυρίσεις στ@ν πρώην, το μόνο που μπορείς να κάνεις για να σιγουρευτείς είναι να το πεις στα ίσια. Τι θα χάσεις;

