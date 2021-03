Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Εκ μέρους των εταιρικών σχημάτων των προγραμμάτων Cult-Rural+ και Integrural

στα οποία ο Δήμος Φαρκαδόνας είναι βασικός εταίρος και επικεφαλής εταίρος αντίστοιχα, θα θέλαμε να εκφράσουμε τα βαθύτατα αισθήματα συμπαράστασης στην παρούσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται ο δήμος και οι δημότες του εξαιτίας των πρόσφατων σεισμών. Ευχόμαστε η κατάσταση να βελτιωθεί πολύ σύντομα και θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συμβάλουμε στην ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινότητας αλλά και με την εμπειρία των φορέων μας με στόχο τη γρήγορη και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής σας.

Με εκτίμηση, Οι εταίροι σας

University of Extremadura University of Tras-os-Montes y Alto Douro Municipality of Torreorgaz